Outward 2 z datą premiery. Twórcy zapowiadają, że grę uruchomi nawet airfryer

Na początku roku informowaliśmy, że Outward 2 zaoferuje realistyczne podejście do przetrwania. Nieco wcześniej, bo pod koniec września, zapowiedziano natomiast, że wspomniana produkcja trafi w ręce graczy latem 2026 roku. Dzisiaj natomiast w końcu poznaliśmy dokładną datę premiery nowej produkcji Nine Dots Studio we wczesnym dostępie.

Zgodnie z przekazanymi informacjami Outward 2 zadebiutuje we wczesnym dostępie 7 lipca 2026 roku. Wraz z datą premiery otrzymaliśmy również wymagania sprzętowe gry na PC, które znajdziecie poniżej. Deweloperzy z Nine Dots Studio zapowiadają, że dzięki „trybowi ziemniaka” w ich produkcję będzie można grać na każdym sprzęcie, nawet na airfryerze.