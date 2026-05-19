Outward 2 z datą premiery. Twórcy zapowiadają, że grę uruchomi nawet airfryer

Mikołaj Ciesielski
2026/05/19 20:45
Wraz z datą premiery we wczesnym dostępie opublikowano również wymagania sprzętowe gry na PC.

Outward 2
Na początku roku informowaliśmy, że Outward 2 zaoferuje realistyczne podejście do przetrwania. Nieco wcześniej, bo pod koniec września, zapowiedziano natomiast, że wspomniana produkcja trafi w ręce graczy latem 2026 roku. Dzisiaj natomiast w końcu poznaliśmy dokładną datę premiery nowej produkcji Nine Dots Studio we wczesnym dostępie.

Wiemy, kiedy Outward 2 zadebiutuje we wczesnym dostępie

Zgodnie z przekazanymi informacjami Outward 2 zadebiutuje we wczesnym dostępie 7 lipca 2026 roku. Wraz z datą premiery otrzymaliśmy również wymagania sprzętowe gry na PC, które znajdziecie poniżej. Deweloperzy z Nine Dots Studio zapowiadają, że dzięki „trybowi ziemniaka” w ich produkcję będzie można grać na każdym sprzęcie, nawet na airfryerze.

Wymagania sprzętowe Outward 2 na PC
Twórcy Outward 2 poinformowali również, że już 26 maja 2026 roku rozpoczną się zamknięte beta testy. Dostęp do nich otrzymają wszyscy, którzy testowali już grę w styczniu tego roku. Natomiast osoby zainteresowane sprawdzeniem wspomnianej produkcji przed premierą mogą zgłosić swoją chęć udziału za pośrednictwem oficjalnej strony gry lub platformy Steam.

Na koniec przypomnijmy, że Outward 2 zmierza wyłącznie na komputery osobiste. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana produkcja będzie mogła pochwalić się polską wersją językową (napisy). Tymczasem rzućcie okiem na najnowszy zwiastun nadchodzącej produkcji studia Nine Dots Studio.

Źródło:https://store.steampowered.com/news/app/2849490/view/528753960533624588

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Fun_g_1_2_3
Gramowicz
Dzisiaj 21:05

Mam ochotę to kupić dla grafiki tej jakości. Aż się Gothic II przypomniał :-)




