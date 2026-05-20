Nowa gra z Dungeons & Dragons skasowana. Nie minął nawet rok od zapowiedzi, a Hasbro już ucięło projekt

Twórca God of Wara i Star Wars Jedi nie stworzy gry w słynnym uniwersum fantasy.

Nie mamy dobrych wieści dla fanów Dungeons & Dragons. Hasbro zdecydowało o anulowaniu nowej wysokobudżetowej gry osadzonej w kultowym uniwersum, nad którą pracowało studio Giant Skull kierowane przez Stiga Asmussena, reżysera God of War 3 oraz Star Wars Jedi. Dungeons & Dragons – gra od Stiga Asmussena skasowana przez Hasbro Informacja o współpracy została ogłoszona w czerwcu 2025 roku. Wówczas zapowiedziano, że Giant Skull przygotuje dla Wizards of the Coast jednoosobową przygodową grę akcji opartą na Dungeons & Dragons. Tytuł miał powstawać na silniku Unreal Engine 5 i oferować wciągającą fabułę, widowiskową walkę oraz dynamiczną eksplorację.

Jak ujawnił Jason Schreier z Bloomberga, Hasbro zerwało umowę wydawniczą po zapoznaniu się z wczesną wersją koncepcyjną projektu. Rzecznik Wizards of the Coast podkreślił, że firma ocenia pomysły na każdym etapie produkcji i tym razem zdecydowała się nie kontynuować prac nad propozycją przedstawioną przez Giant Skull. Nie zdecydowaliśmy się kontynuować prac nad wczesną koncepcją przygotowaną przez Giant Skull. Darzymy Stiga Asmussena i jego zespół ogromnym szacunkiem oraz cenimy naszą dalszą współpracę. W praktyce oznacza to, że Giant Skull nadal może przedstawiać Wizards of the Coast nowe pomysły na gry. Relacje między obiema stronami nie zostały więc całkowicie zakończone. Stig Asmussen założył Giant Skull w 2024 roku po odejściu z Respawn Entertainment, niedługo po premierze Star Wars Jedi: Ocalały. W ubiegłym roku twórca mówił, że praca nad Dungeons & Dragons to dla jego zespołu okazja, by „zanurzyć się w czymś legendarnym”.

GramTV przedstawia:

W oficjalnym komunikacie z 2025 roku Hasbro określało Giant Skull mianem elitarnego zespołu, który miał odegrać kluczową rolę w stworzeniu nowej gry dla jednego gracza. Projekt był przedstawiany jako ważny krok w realizacji gamingowych ambicji obu firm. To jednak niejedyna zmiana w strukturach Hasbro. Według Bloomberga firma zamknęła także studio Atomic Arcade, które pracowało nad grą opartą na marce G.I. Joe, oraz przeprowadziła kolejne reorganizacje w Wizards of the Coast. Mimo tych decyzji Hasbro nie zamierza rezygnować z inwestowania w gry. Prezes firmy, Chris Cocks, powiedział niedawno w rozmowie z GamesRadar+, że korporacja coraz mocniej koncentruje się na działalności cyfrowej. Uważam, że jesteśmy firmą gamingową. Coraz bardziej stajemy się również firmą cyfrową. Obecnie Hasbro i Wizards of the Coast skupiają się między innymi na promocji Exodus, czyli nowego RPG tworzonego przez byłych deweloperów z BioWare. Chris Cocks określa ten projekt jako „Dungeons & Dragons w kosmosie”. Warto przypomnieć, że to już druga anulowana gra osadzona w uniwersum Dungeons & Dragons w ostatnim czasie. Wcześniej studio Starbreeze Studios zakończyło prace nad projektem o kryptonimie Project Baxter.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.