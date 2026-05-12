Far Cry 7 znów wycieka. Nowy przeciek potwierdza kontrowersyjną mechanikę?

Nie wszyscy gracze będą zadowoleni z takiego rozwiązania.

Od premiery Far Cry 6 minęło już niemal pięć lat, a Far Cry 7 wciąż nie zostało oficjalnie zaprezentowane. Mimo braku konkretów ze strony Ubisoft, w sieci regularnie pojawiają się kolejne przecieki i plotki dotyczące nowej odsłony serii. Najnowszy z nich może potwierdzać jedną z najbardziej kontrowersyjnych informacji na temat gry. Far Cry 7 – wyciek może potwierdzać mechanikę ograniczonego czasu Znany informator działający pod pseudonimem Rogue opublikował w mediach społecznościowych minutowy fragment audio, który rzekomo pochodzi z Far Cry 7. Nagranie przedstawia górzysty krajobraz, a w tle wyraźnie słychać intensywne tykanie zegara. Wraz z upływem czasu dźwięk staje się coraz bardziej niepokojący, a napięcie budowane przez muzykę rośnie aż do samego końca materiału. Wczytywanie ramki mediów.

Jeśli przeciek okaże się autentyczny, może to oznaczać, że Ubisoft rzeczywiście planuje wprowadzenie mechaniki opartej na upływie czasu. Pierwsze doniesienia na ten temat pojawiły się już w 2023 roku. Według nich gracze mieliby 24 godziny rzeczywistego czasu na ukończenie głównej fabuły, której centralnym motywem byłoby uratowanie porwanej rodziny. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami zegar zatrzymywałby się jedynie w bezpiecznej kryjówce, natomiast podczas eksploracji i wykonywania innych aktywności czas nieustannie by płynął. W praktyce 24 godziny rzeczywistego czasu miałyby odpowiadać 72 godzinom w świecie gry.

W ubiegłym roku do internetu trafiły informacje o porzuconych wersjach projektu. Wśród nich pojawiały się wzmianki o trybie extraction oraz akcji osadzonej na Alaska. Nie wiadomo jednak, które z tych elementów zostały faktycznie usunięte, a które mogły przetrwać do obecnej wersji gry. Niedawno Tom Henderson z Insider Gaming stwierdził, że produkcja Far Cry 7 przechodzi przez bardzo trudny okres. Mimo to wszystko wskazuje na to, że Ubisoft szykuje odsłonę znacząco różniącą się od poprzednich części serii. Na oficjalną zapowiedź nadal trzeba poczekać, ale kolejne przecieki sugerują, że Far Cry 7 może okazać się jedną z najbardziej nietypowych i odważnych odsłon całego cyklu Ubisoftu.

