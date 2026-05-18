Crysis wróci na 20-lecie? Nowa oferta pracy rozbudziła fanów

Maciej Petryszyn
2026/05/18 13:30
Studio Crytek kiedyś uchodziło za synonim graficznego przepychu. Obecnie jednak znajduje się ono w swoistym letargu.

A przynajmniej tak się może wydawać. Wszak ostatnią dużą grą niebędącą remasterem było Hunt: Showdown – wydane jeszcze w 2019 roku.

Crysis z remake’em na 20-lecie?

Niemniej wygląda na to, że wewnątrz ekipy z Frankfurtu coś się dzieje. Wskazuje na to nowa oferta pracy, w ramach której Crytek szuka Development Directora. Mówi się, iż ma to związek z nieujawnionym jeszcze projektem, który w rzeczywistości miałby być remake’em pierwszego Crysisa, który w przyszłym roku obchodzić będzie swoje 20. urodziny. Aczkolwiek fakt, że studio dopiero teraz rozgląda się za osoba na tak znaczące stanowisko, wskazuje, iż rzeczony projekt znajduje się na bardzo wczesnym etapie. Jednocześnie plotkuje się, iż będzie to przedsięwzięcie mniejszego rozmiaru niż nowa pełnoprawna gra.

Inna opcja, to powrót do Hunt: Showdown. Przypomnijmy, że tytuł ten skupiony jest na rozgrywce wieloosobowej, ale nie można wykluczyć, iż Crytek rozmyśla nad kampanią fabularną. Jest też oczywiście trzecia możliwość, czyli zupełnie nowa marka, chociaż wydaje się ona najmniej prawdopodobna. Fani natomiast z chęcią zobaczyliby kontynuację Crysis Warhead, czyli wydanego jeszcze w 2008 roku samodzielnego rozszerzenia do pierwszego Crysisa. Generalnie trudno na tym etapie przewidzieć, co konkretnie rodzić się może w biurach we Frankfurcie.

Warto też pamiętać, że już od 2023 roku mówi się, że Crytek pracuje również nad Crysis 4. Poprzednia odsłona serii, Crysis 3, trafiła na rynek jeszcze w 2013 roku, kontynuacja jest więc mocno wyczekiwana. Wcześniej nad 4. częścią miał pracować rzekomo “świetny zespół”, kłopot w tym, że na początku 2025 roku po serii zwolnień prace wstrzymano. Obecny los projektu pozostaje więc nieznany.

Źródło:https://tech4gamers.com/crytek-unannounced-project-crysis-remake/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 13:40

Jakiś czas temu widziałem fajny filmik na YT który pokazywał jakie skoki były w innowacjach graficznych w gamedevie tak ze 10-20 lat temu. Trochę ciężko to wyjaśnić, ale niektóre rozwiązania wtedy zawstydzają nawet współczesne gry. Oczywiście ktoś kto porówna gry z teraz z tamtymi może to wyśmiać, ale chodzi o to że tempo rozwoju (i mentalność deweloperów) były wtedy na innym poziomie. Nie twierdze że "kiedyś to było". Ot po prostu taka ciekawostka - wtedy gry naprawdę potrafiły "palić karty graficzne".




