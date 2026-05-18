Crysis wróci na 20-lecie? Nowa oferta pracy rozbudziła fanów

A przynajmniej tak się może wydawać. Wszak ostatnią dużą grą niebędącą remasterem było Hunt: Showdown – wydane jeszcze w 2019 roku.

Crysis z remake’em na 20-lecie?

Niemniej wygląda na to, że wewnątrz ekipy z Frankfurtu coś się dzieje. Wskazuje na to nowa oferta pracy, w ramach której Crytek szuka Development Directora. Mówi się, iż ma to związek z nieujawnionym jeszcze projektem, który w rzeczywistości miałby być remake’em pierwszego Crysisa, który w przyszłym roku obchodzić będzie swoje 20. urodziny. Aczkolwiek fakt, że studio dopiero teraz rozgląda się za osoba na tak znaczące stanowisko, wskazuje, iż rzeczony projekt znajduje się na bardzo wczesnym etapie. Jednocześnie plotkuje się, iż będzie to przedsięwzięcie mniejszego rozmiaru niż nowa pełnoprawna gra.