Zwolnienia nie tylko w Ubisofcie. Twórcy Payday 3 również w tarapatach - ponownie

Jak się okazuje, kolejna firma ma obecnie problemy kończące się zwolnieniami, choć najgłośniej mówi się obecnie o Ubisofcie. Wieści o restrukturyzacji w Starbreeze nie nadeszły tym razem poprzez oficjalny komunikat prasowy, lecz – co staje się smutnym standardem w branży – za pośrednictwem serwisu LinkedIn. To tam w środę zaczęły pojawiać się wpisy rozgoryczonych deweloperów ze sztokholmskiego oddziału firmy. Wśród osób dotkniętych zwolnieniami znaleźli się m.in. Alexander Pereswetoff-Morath, pracownik działu QA z ponad siedmioletnim stażem, oraz Sabina af Jochnick, starsza producentka techniczna.

Starbreeze – problemów ciąg dalszy

Trudno nie łączyć tych bolesnych decyzji z burzliwą historią Payday 3. Gra, która miała być wielkim powrotem królów kooperacyjnych strzelanek, zadebiutowała w 2023 roku w stanie, który nie zadowolił wielu graczy. Problemy z serwerami, błędy w matchmakingu i brak kluczowych funkcji sprawiły, że społeczność błyskawicznie odwróciła się od tytułu, co ostatecznie kosztowało stanowisko ówczesnego dyrektora generalnego, Tobiasa Sjögrena. Studio od miesięcy próbuje odzyskać zaufanie fanów poprzez inicjatywę „Operation Medic Bag”, ale proces ten przypomina walkę o życie pacjenta w stanie krytycznym.