Zwolnienia nie tylko w Ubisofcie. Twórcy Payday 3 również w tarapatach - ponownie

Szwedzkie studio Starbreeze przechodzi przez kolejny trudny etap.
Jak się okazuje, kolejna firma ma obecnie problemy kończące się zwolnieniami, choć najgłośniej mówi się obecnie o Ubisofcie. Wieści o restrukturyzacji w Starbreeze nie nadeszły tym razem poprzez oficjalny komunikat prasowy, lecz – co staje się smutnym standardem w branży – za pośrednictwem serwisu LinkedIn. To tam w środę zaczęły pojawiać się wpisy rozgoryczonych deweloperów ze sztokholmskiego oddziału firmy. Wśród osób dotkniętych zwolnieniami znaleźli się m.in. Alexander Pereswetoff-Morath, pracownik działu QA z ponad siedmioletnim stażem, oraz Sabina af Jochnick, starsza producentka techniczna.
Starbreeze – problemów ciąg dalszy
Trudno nie łączyć tych bolesnych decyzji z burzliwą historią Payday 3. Gra, która miała być wielkim powrotem królów kooperacyjnych strzelanek, zadebiutowała w 2023 roku w stanie, który nie zadowolił wielu graczy. Problemy z serwerami, błędy w matchmakingu i brak kluczowych funkcji sprawiły, że społeczność błyskawicznie odwróciła się od tytułu, co ostatecznie kosztowało stanowisko ówczesnego dyrektora generalnego, Tobiasa Sjögrena. Studio od miesięcy próbuje odzyskać zaufanie fanów poprzez inicjatywę „Operation Medic Bag”, ale proces ten przypomina walkę o życie pacjenta w stanie krytycznym.
Sytuację dodatkowo zaogniły deklaracje z końca 2024 roku, kiedy to Starbreeze oficjalnie przyznało, że zamierza „znacząco ograniczyć” inwestycje w zawartość planowaną na drugi rok wsparcia gry. Choć zapowiedziano dalsze łatanie produkcji, dla wielu analityków był to jasny sygnał, że budżet na rozwój projektu został drastycznie okrojony. Paradoksalnie, informacja o zwolnieniach zbiegła się w czasie z premierą aktualizacji 3.1 (nazwanej „Shopping Spree”), która zadebiutowała 13 stycznia 2026 roku. Patch wprowadził nowy napad oraz szereg zmian w balansie rozgrywki, co miało być dowodem na to, że twórcy wciąż mają siły, by pchać ten wózek do przodu.
Dzisiejsze doniesienia stawiają jednak przyszłość dalszego rozwoju Payday 3 pod dużym znakiem zapytania. Jeśli kluczowi deweloperzy z długim stażem opuszczają pokład, trudno oczekiwać, by tempo prac nad nową zawartością uległo przyspieszeniu. Wygląda na to, że Starbreeze wchodzi w tryb głębokiej defensywy, starając się zminimalizować straty finansowe po jednej z najbardziej rozczarowujących premier ostatnich lat. Pozostaje mieć nadzieję, że osoby dotknięte zwolnieniami szybko znajdą zatrudnienie w innych skandynawskich studiach, o co przy obecnej kondycji rynku może nie być łatwo.
Payday 3 jest dostępny na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gra znajduje się również w ofercie usługi Xbox Game Pass.
