Zaloguj się lub Zarejestruj

Projekt Ubisoftu ważniejszy od Piasków Czasu i Black Flag Resynced? Ta gra przetrwała wszystkie zwolnienia

Mikołaj Berlik
2026/01/22 10:00
1
0

Mimo problemów, Beyond Good & Evil 2 wciąż dycha i nie zamierza się poddawać.

Z najnowszych doniesień serwisu Insider Gaming wynika, że projekt, który stał się już branżowym symbolem „deweloperskiego piekła”, ponownie uniknął topora. Ubisoft podjął drastyczne kroki w celu ratowania swojej kondycji finansowej, co zaowocowało anulowaniem aż sześciu gier znajdujących się w produkcji. Wśród nich największą stratą dla fanów wydaje się wspomniany remake przygód Księcia Persji, który od lat borykał się z problemami. Jednak Beyond Good & Evil 2, ku zaskoczeniu niemal wszystkich obserwatorów rynku, wciąż znajduje się w aktywnej produkcji – przynajmniej na ten moment.

Ubisoft
Ubisoft

Ubisoft – Beyond Good & Evil 2 wciąż ma się dobrze

To prawdziwy fenomen, jeśli spojrzymy na suche liczby. Gra została oficjalnie zapowiedziana 30 maja 2008 roku. Oznacza to, że tytuł powstaje od ponad 17 lat (dokładnie 6445 dni w momencie pisania tego tekstu). Tym samym produkcja może się “pochwalić” rekordem najdłużej powstającej gry w historii branży, zostawiając daleko w tyle legendarne Duke Nukem Forever. Warto jednak doprecyzować, że obecna inkarnacja projektu, którą prezentowano na targach E3 kilka lat temu, jest rozwijana od około 2017 roku, co i tak przekłada się na blisko dekadę intensywnych prac.

Cena tej ambicji jest wręcz astronomiczna. Według źródeł zbliżonych do wydawcy, ciągłe zmiany koncepcji, restarty i przesuwanie terminów kosztowały Ubisoft już ponad 500 milionów dolarów. To kwota, która mogłaby sfinansować kilka dużych hitów z segmentu AAA, a mimo to francuska korporacja wciąż uważa, że ten wydatek jest uzasadniony. Pytanie tylko, jak długo jeszcze cierpliwość księgowych pozostanie niewyczerpana.

GramTV przedstawia:

Nad grą wciąż wisi jednak cień skandalu związanego z Ubisoft Montpellier. Przypomnijmy, że w 2023 roku studio stało się przedmiotem dochodzenia w związku z bezprecedensową liczbą przypadków wypalenia zawodowego oraz masowymi zwolnieniami lekarskimi wśród deweloperów. Brak stabilnego przywództwa i nieustanna rotacja kadr to główne powody, dla których o finalnym produkcie wciąż wiemy tak niewiele.

Kiedy zatem Beyond Good & Evil 2 trafi na rynek? Na pewno niezbyt szybko. Mimo przetrwania kolejnej fali kasacji, insiderzy sugerują, że do premiery wciąż brakuje „kilku dobrych lat”. Na ten moment musimy zadowolić się świadomością, że projekt wciąż istnieje, choć jego droga do finału jest jedną z najtrudniejszych w historii branży.

Źródło:https://insider-gaming.com/exclusive-beyond-good-evil-2-survives-ubisofts-project-purge/

Tagi:

News
PC
Ubisoft
plotka
przeciek
Beyond Good & Evil 2
przygodowa gra akcji
Mikołaj Berlik
Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Wczoraj 10:15

Niestety Ubisoft pewnie robi grę Ubisoftu więc wyjdzie jak zwykle. 




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112