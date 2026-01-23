Cena restrukturyzacji Ubisoftu rośnie. Skutki mogą być dramatyczne

Ostatnie ogłoszenie Ubisoftu o szeroko zakrojonej restrukturyzacji odbiło się szerokim echem w całej branży gier. Informacje o anulowanych projektach, zamykanych studiach i opóźnianych produkcjach szybko trafiły na nagłówki, jednak mniej uwagi poświęcono skutkom, jakie te decyzje niosą dla samych pracowników. Tymczasem to właśnie czynnik ludzki może okazać się najbardziej dotkliwym elementem zapowiedzianych zmian.

Fala zmian w Ubisofcie. Liczba pracowników może znów mocno spaść

Wydawca zapowiedział kolejną fazę programu oszczędnościowego, którego celem jest wygenerowanie dodatkowych 200 milionów euro do końca marca 2028 roku. Będzie to trzecia i zarazem ostatnia część procesu redukcji kosztów. Obecnie Ubisoft kończy drugą fazę, rozpoczętą cztery lata temu, w ramach której firma ograniczyła wydatki o około 300 milionów euro. Jak zauważył Insider Gaming, skala wcześniejszych działań pozwala przypuszczać, że nowe decyzje ponownie odbiją się na liczbie zatrudnionych.