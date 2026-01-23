Cena restrukturyzacji Ubisoftu rośnie. Skutki mogą być dramatyczne

Ostatnie ogłoszenie Ubisoftu o szeroko zakrojonej restrukturyzacji odbiło się szerokim echem w całej branży gier. Informacje o anulowanych projektach, zamykanych studiach i opóźnianych produkcjach szybko trafiły na nagłówki, jednak mniej uwagi poświęcono skutkom, jakie te decyzje niosą dla samych pracowników. Tymczasem to właśnie czynnik ludzki może okazać się najbardziej dotkliwym elementem zapowiedzianych zmian.
Fala zmian w Ubisofcie. Liczba pracowników może znów mocno spaść
Wydawca zapowiedział kolejną fazę programu oszczędnościowego, którego celem jest wygenerowanie dodatkowych 200 milionów euro do końca marca 2028 roku. Będzie to trzecia i zarazem ostatnia część procesu redukcji kosztów. Obecnie Ubisoft kończy drugą fazę, rozpoczętą cztery lata temu, w ramach której firma ograniczyła wydatki o około 300 milionów euro. Jak zauważył Insider Gaming, skala wcześniejszych działań pozwala przypuszczać, że nowe decyzje ponownie odbiją się na liczbie zatrudnionych.
Dane liczbowe jasno pokazują, jak duże zmiany zaszły już w strukturach firmy. We wrześniu 2022 roku Ubisoft zatrudniał ponad 20 tysięcy osób, natomiast trzy lata później liczba ta spadła do nieco ponad 17 tysięcy. W tym okresie zamknięto studia w Londynie, Osace, San Francisco, Leamington, Halifax oraz Sztokholmie. Dodatkowo zapowiedziano kolejne komunikaty dotyczące redukcji zatrudnienia, które mają zostać ogłoszone w lutym 2026 roku.
Analizując proporcje poprzednich cięć, nowa faza oszczędności może doprowadzić do utraty pracy przez kolejne dwa tysiące lub więcej osób do końca marca 2028 roku. Choć firma deklaruje, że rozwiązanie to ma zwiększyć efektywność i kreatywność zespołów, część pracowników postrzega je jako sposób na dalsze zmniejszanie zatrudnienia bez oficjalnego ogłaszania masowych zwolnień.
Narastające problemy strukturalne i brak stabilności organizacyjnej sprawiają, że środowisko pracy w Ubisoft staje się coraz trudniejsze. W obliczu nieustannych restrukturyzacji i perspektywy kolejnych zwolnień trudno oczekiwać, by zespoły mogły pracować z pełnym zaangażowaniem i poczuciem bezpieczeństwa. Coraz częściej pojawiają się głosy, że rzeczywista zmiana powinna rozpocząć się na najwyższych szczeblach zarządzania, a nie kosztem kolejnych pracowników.