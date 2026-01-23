Zaloguj się lub Zarejestruj

Beyond Good & Evil 2 "pozostaje priorytetem" Ubisoftu

Maciej Petryszyn
2026/01/23 12:00
Świat gamingu żyje tąpnięciem, do którego doszło w obozie Ubisoftu. Sześć gier skasowanych, siedem kolejnych opóźnionych. Obawa o losy ulubionych marek jest więc zasadna.

Oberwało się tak silnym IP, jak Prince of Persia czy też Assassin's Creed. Jeden z brandów jednak pozostał niespodziewanie nietknięty, chociaż w pewnym momencie były poważne wątpliwości, czy nadal powstaje.

Beyond Good & Evil 2
Beyond Good & Evil 2

Beyond Good & Evil 2 żyje i ma się dobrze, chociaż nadal niewiele o grze wiemy

Mowa tutaj o Beyond Good & Evil 2. Chociaż oryginał z 2003 roku w wielu kręgach zyskał miano kultowego, to trudno powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z marką samograjem. Od momentu, gdy śledziliśmy przygody fotoreporterki Jade, minęło wszak ponad 20 lat. Mimo to Ubisoft najwyraźniej pokłada w produkcji spore nadzieje. A przynajmniej na to wskazuje wypowiedź rzecznika francuskiej firmy.

W komunikacie, który opublikowało Kotaku, wyczytamy, że ekipa podchodzi do gry w sposób priorytetowy:

Jak wspomniano we wczorajszej notce prasowej, Beyond Good & Evil będzie częścią Creative House 4, które jest zaangażowane we wciągające światy fantasy i oparte na narracji uniwersa. Beyond Good & Evil 2 pozostaje dla nas priorytetem w kontekście naszej strategii skupionej wokół przygód w otwartym świecie.

Pierwsza zapowiedź Beyond Good and Evil 2 pojawiła się jeszcze w 2008 roku i prezentowało wersję, która dziś nie ma już z grą nic wspólnego. Musiało minąć 9 kolejnych lat, by Ubisoft ponownie wspomniał o grze, zapowiadając ją jako prequel pierwszej odsłony. Na wszystkim czuwać miał Michel Ancel, autor oryginału, ale w 2020 roku opuścił on firmę. Trzy lata później niespodziewanie zmarł również dyrektor kreatywny projektu, Emile Morel.

Przedłużająca się cisza oraz kolejne problemy Ubisoftu stawiały pod dużym znakiem zapytania przyszłość BG&E2. Nie zaskakuje więc, że gdy Francuzi ogłosili skasowanie m.in. remake’u Prince of Persia: Piaski Czasu, serca fanów Beyond Good & Evil zadrżały. Niepotrzebnie, bo gra najwyraźniej nadal znajduje się w planach Ubi. Pytanie tylko, czy uda jej się wreszcie wydostać z deweloperskiego piekła.

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
2
Headbangerr
Gramowicz
Dzisiaj 12:42

Fajny teaser wypuścili w 2017. Niech zgadnę: to wina graczy że ta gra jeszcze nie wyszła. 

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 12:31

Taki priorytet że od 17 lat nie mogą jej skończyć :-P 




