Beyond Good & Evil 2 "pozostaje priorytetem" Ubisoftu

Świat gamingu żyje tąpnięciem, do którego doszło w obozie Ubisoftu. Sześć gier skasowanych, siedem kolejnych opóźnionych. Obawa o losy ulubionych marek jest więc zasadna.

Oberwało się tak silnym IP, jak Prince of Persia czy też Assassin's Creed. Jeden z brandów jednak pozostał niespodziewanie nietknięty, chociaż w pewnym momencie były poważne wątpliwości, czy nadal powstaje.

Beyond Good & Evil 2 żyje i ma się dobrze, chociaż nadal niewiele o grze wiemy

Mowa tutaj o Beyond Good & Evil 2. Chociaż oryginał z 2003 roku w wielu kręgach zyskał miano kultowego, to trudno powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z marką samograjem. Od momentu, gdy śledziliśmy przygody fotoreporterki Jade, minęło wszak ponad 20 lat. Mimo to Ubisoft najwyraźniej pokłada w produkcji spore nadzieje. A przynajmniej na to wskazuje wypowiedź rzecznika francuskiej firmy.