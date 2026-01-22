Zaloguj się lub Zarejestruj

Assassin’s Creed Shadows taniej na Nintendo Switch 2. Pudełko z Amazon UK za ok. 180 zł

Mikołaj Berlik
2026/01/22 14:00
2
0

Assassin’s Creed Shadows w wersji na Nintendo Switch 2 pojawiło się w atrakcyjnej cenie w Amazon UK.

W brytyjskim oddziale Amazona pojawiła się interesująca oferta na Assassin’s Creed Shadows – najnowszą odsłonę popularnej serii Ubisoftu. Gra w wersji pudełkowej na Nintendo Switch 2 została wyceniona na 179,78 zł, a podana kwota zawiera już wszystkie opłaty oraz koszt dostawy do Polski.

Assassin’s Creed Shadows
Assassin’s Creed Shadows

Assassin’s Creed Shadows – oferta z Amazon UK

Oferta z Amazon UK dotyczy fizycznego wydania gry na Nintendo Switch 2, jednak – zgodnie ze standardem dla tej platformy – w pudełku znajduje się Game Key Card, a nie pełna wersja gry na nośniku. Mimo to cena na poziomie około 180 zł wypada bardzo konkurencyjnie na tle ofert dostępnych w Polsce.

Dla osób, które nie chcą zamawiać gry z zagranicy lub wolałyby skorzystać z krajowych sklepów, Assassin’s Creed Shadows dostępne jest również lokalnie. Na Allegro cena wynosi 199,99 zł.

„Shadows to jedna z najfajniejszych gier typu stealth, w jakie grałem od dziesięciu lat” — PC Gamer

Wciel się w rolę Naoe, bystrego shinobi, i wykorzystaj światło, dźwięk oraz cienie, aby uniknąć wykrycia. Infiltruj twierdze wroga, korzystając z wielu opcji parkour, w tym nowego haka, odwracaj uwagę strażników za pomocą shurikenów lub bomb dymnych i zabijaj cele za pomocą ukrytego ostrza. Jako samuraj Yasuke używaj cichych strzał z łuku lub wykonuj niszczycielskie kombinacje ciosów wręcz za pomocą katany lub naginaty.

Przełączaj się między tymi dwoma bohaterami, aby dostosować swoją strategię i doświadczyć feudalnej Japonii poprzez dwa radykalnie różne podejścia — skradanie się i siłę, cienie i stal

Mikołaj Berlik
Komentarze
2
Czaroxxx
Gramowicz
Wczoraj 17:10
bynold napisał:

Wersja handheldowa to jakaś porażka. Jeśli miałeś w rekach wcześniej jakis handheldowy komputer typu asus rog ally to nie kupuj bo cie oczy rozbolą od patrzenia na rozdzielczość na switchu.

co ty człowieku gadasz. Przeszedłem wszystkie dostępne na switchu assassyny i zajedobrze się bawiłem. Masz racje, że rog ally to syf ale od switcha to się odjaniepawlaj.

bynold
Gość
Wczoraj 14:36

Wersja handheldowa to jakaś porażka. Jeśli miałeś w rekach wcześniej jakis handheldowy komputer typu asus rog ally to nie kupuj bo cie oczy rozbolą od patrzenia na rozdzielczość na switchu.




