Assassin’s Creed Shadows taniej na Nintendo Switch 2. Pudełko z Amazon UK za ok. 180 zł

Assassin’s Creed Shadows w wersji na Nintendo Switch 2 pojawiło się w atrakcyjnej cenie w Amazon UK.

W brytyjskim oddziale Amazona pojawiła się interesująca oferta na Assassin’s Creed Shadows – najnowszą odsłonę popularnej serii Ubisoftu. Gra w wersji pudełkowej na Nintendo Switch 2 została wyceniona na 179,78 zł, a podana kwota zawiera już wszystkie opłaty oraz koszt dostawy do Polski.

Assassin’s Creed Shadows – oferta z Amazon UK

Oferta z Amazon UK dotyczy fizycznego wydania gry na Nintendo Switch 2, jednak – zgodnie ze standardem dla tej platformy – w pudełku znajduje się Game Key Card, a nie pełna wersja gry na nośniku. Mimo to cena na poziomie około 180 zł wypada bardzo konkurencyjnie na tle ofert dostępnych w Polsce.