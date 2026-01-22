Assassin’s Creed Shadows taniej na Nintendo Switch 2. Pudełko z Amazon UK za ok. 180 zł

Assassin’s Creed Shadows w wersji na Nintendo Switch 2 pojawiło się w atrakcyjnej cenie w Amazon UK.
W brytyjskim oddziale Amazona pojawiła się interesująca oferta na Assassin’s Creed Shadows – najnowszą odsłonę popularnej serii Ubisoftu. Gra w wersji pudełkowej na Nintendo Switch 2 została wyceniona na 179,78 zł, a podana kwota zawiera już wszystkie opłaty oraz koszt dostawy do Polski.
Assassin’s Creed Shadows – oferta z Amazon UK
Oferta z Amazon UK dotyczy fizycznego wydania gry na Nintendo Switch 2, jednak – zgodnie ze standardem dla tej platformy – w pudełku znajduje się Game Key Card, a nie pełna wersja gry na nośniku. Mimo to cena na poziomie około 180 zł wypada bardzo konkurencyjnie na tle ofert dostępnych w Polsce.
Dla osób, które nie chcą zamawiać gry z zagranicy lub wolałyby skorzystać z krajowych sklepów, Assassin’s Creed Shadows dostępne jest również lokalnie. Na Allegro cena wynosi 199,99 zł.
„Shadows to jedna z najfajniejszych gier typu stealth, w jakie grałem od dziesięciu lat” — PC Gamer
Wciel się w rolę Naoe, bystrego shinobi, i wykorzystaj światło, dźwięk oraz cienie, aby uniknąć wykrycia. Infiltruj twierdze wroga, korzystając z wielu opcji parkour, w tym nowego haka, odwracaj uwagę strażników za pomocą shurikenów lub bomb dymnych i zabijaj cele za pomocą ukrytego ostrza. Jako samuraj Yasuke używaj cichych strzał z łuku lub wykonuj niszczycielskie kombinacje ciosów wręcz za pomocą katany lub naginaty.
Przełączaj się między tymi dwoma bohaterami, aby dostosować swoją strategię i doświadczyć feudalnej Japonii poprzez dwa radykalnie różne podejścia — skradanie się i siłę, cienie i stal