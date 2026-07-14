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Mouse: P.I. For Hire sprzedaje się jak pyszny ser. Polacy chwalą się wynikami

Mikołaj Ciesielski
2026/07/14 18:40
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Fumi Games nie spodziewało się, że ich gra dotrze do tak wielu osób.

Ostatnio Mouse: P.I. For Hire zostało wzbogacone o wyczekiwaną funkcję. Okazuje się jednak, że to nie koniec dobrych wieści ze strony studia Fumi Games. Polski zespół pochwalił się bowiem wynikami sprzedaży swojej produkcji i trzeba przyznać, że rezultat robi wrażenie.

Mouse: P.I. For Hire
Mouse: P.I. For Hire

Mouse: P.I. For Hire w rękach miliona graczy

Zgodnie z przekazanymi informacjami po Mouse: P.I. For Hire sięgnęło już ponad milion graczy. Mateusz Michalak – założyciel i dyrektor generalny Fumi Games – podkreśla, że cały zespół jest „niezmiernie” wdzięczny osobom, które zdecydowały się zagrać we wspomniany tytuł. Deweloperzy nie spodziewali się bowiem, że ich gra będzie cieszyć się aż tak dużym zainteresowaniem.

Z gry, która zaczęła się od prostej koncepcji strzelanki kreskówkowej osadzonej w realiach lat 30., stała się tytułem, który dotarł do większej liczby graczy, niż mogliśmy sobie kiedykolwiek wyobrazić. Naszym priorytetem zawsze było stawianie graczy na pierwszym miejscu i niezwykle ciężko pracowaliśmy, aby realizować ten cel, zarówno podczas produkcji, jak i po premierze gry – czytamy w komunikacie twórców.

Twórcy Mouse: P.I. For Hire mają nadzieję, że „gracze są podekscytowani” ostatnią aktualizacją – która wprowadziła opcję ponownego rozgrywania poziomów – oraz pojawieniem się w sprzedaży fizycznych wersji gry. Deweloperzy ze studia Fumi Games podkreślają jednak, że to nie koniec. Zespół pracuje bowiem również nad nową zawartością fabularną, ale na szczegóły będzie trzeba jeszcze poczekać.

GramTV przedstawia:

To ręcznie tworzona opowieść zrodzona z atramentu, potu i upartych marzeń. Z głębi naszych uśmiechniętych serc dziękujemy za wsparcie! – podsumowało Fumi Games.

Na koniec przypomnijmy, że Mouse: P.I. For Hire dostępne jest na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji studia Fumi Games, to koniecznie przeczytajcie: Recenzja Mouse: P.I. For Hire – Perełka znacznie większa niż tylko shooter z ładną grafiką.

Źródło:https://www.gematsu.com/2026/07/mouse-p-i-for-hire-sales-top-one-million

Tagi:

News
wyniki sprzedaży
polskie gry
liczba graczy
Fumi Games
Mouse: P.I. For Hire
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112