Mouse: P.I. For Hire sprzedaje się jak pyszny ser. Polacy chwalą się wynikami

Fumi Games nie spodziewało się, że ich gra dotrze do tak wielu osób.

Ostatnio Mouse: P.I. For Hire zostało wzbogacone o wyczekiwaną funkcję. Okazuje się jednak, że to nie koniec dobrych wieści ze strony studia Fumi Games. Polski zespół pochwalił się bowiem wynikami sprzedaży swojej produkcji i trzeba przyznać, że rezultat robi wrażenie.

Mouse: P.I. For Hire w rękach miliona graczy

Zgodnie z przekazanymi informacjami po Mouse: P.I. For Hire sięgnęło już ponad milion graczy. Mateusz Michalak – założyciel i dyrektor generalny Fumi Games – podkreśla, że cały zespół jest „niezmiernie” wdzięczny osobom, które zdecydowały się zagrać we wspomniany tytuł. Deweloperzy nie spodziewali się bowiem, że ich gra będzie cieszyć się aż tak dużym zainteresowaniem.