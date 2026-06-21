Astro Bot przekracza 4 miliony sprzedaży. Gra Sony nadal zyskuje graczy

Według analityków tytuł przyniósł już około 250 mln dolarów przychodu.
Astro Bot osiągnął wynik 4,3 miliona sprzedanych egzemplarzy od premiery w 2024 roku – wynika z szacunków Alinea Analytics. Produkcja Team Asobi pozostaje jednym z bardziej udanych, choć nie zawsze głośno komentowanych, tytułów w katalogu PlayStation.
Astro Bot – sprzedaż napędzana przez długoterminowe zainteresowanie
Według analityków gra wygenerowała około 250 milionów dolarów przychodu, a tylko w ostatnim roku sprzedała się w ponad 600 tysiącach kopii. Dużą rolę w tym sukcesie odgrywają oczywiście bardzo dobre oceny i pozytywny odbiór gry. Platformówka zyskała reputację dopracowanej, zwartej produkcji bez zbędnego „wypełniacza”, co wyróżnia ją na tle wielu współczesnych gier AAA.
Astro Bot jest też przykładem podejścia Sony do mniejszych, bardziej skoncentrowanych doświadczeń single-player. Choć budżet gry nie został ujawniony, jej skala jest znacznie mniejsza niż w przypadku największych produkcji PlayStation Studios.
GramTV przedstawia:
Statek matka PS5 uległ rozbiciu. ASTRO i boty z załogi rozproszyli się po wielu galaktykach. Czas wsiąść do wiernego Dual Speedera i odwiedzić ponad 50 planet pełnych świetnej zabawy, niebezpieczeństw i niespodzianek. Podczas podróży wykorzystaj do maksimum nowe możliwości ASTRO i spotkaj się ponownie z wieloma legendarnymi bohaterami z uniwersum PlayStation!
Astro Bot otrzymywał również darmowe aktualizacje z dodatkowymi poziomami, co dodatkowo przedłużyło jej żywotność. Na ten moment nie wiadomo, czym Team Asobi zajmuje się dalej, choć wcześniejsze informacje o rekrutacjach sugerują, że kolejny projekt może już być w produkcji.
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