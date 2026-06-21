Astro Bot przekracza 4 miliony sprzedaży. Gra Sony nadal zyskuje graczy

Astro Bot osiągnął wynik 4,3 miliona sprzedanych egzemplarzy od premiery w 2024 roku – wynika z szacunków Alinea Analytics. Produkcja Team Asobi pozostaje jednym z bardziej udanych, choć nie zawsze głośno komentowanych, tytułów w katalogu PlayStation.

Astro Bot – sprzedaż napędzana przez długoterminowe zainteresowanie

Według analityków gra wygenerowała około 250 milionów dolarów przychodu, a tylko w ostatnim roku sprzedała się w ponad 600 tysiącach kopii. Dużą rolę w tym sukcesie odgrywają oczywiście bardzo dobre oceny i pozytywny odbiór gry. Platformówka zyskała reputację dopracowanej, zwartej produkcji bez zbędnego „wypełniacza”, co wyróżnia ją na tle wielu współczesnych gier AAA.