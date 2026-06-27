Switch 2 drugą najszybciej sprzedającą się konsolą w historii USA. Fatalne wyniki PlayStation oraz Xboxa i niepokojące prognozy dla graczy

Nintendo z pewnością może być zadowolone, bowiem Switch 2 stał się drugą najszybciej sprzedającą się konsolą w historii Stanów Zjednoczonych.

Najnowszy raport firmy analitycznej Circana przyniósł zarówno świetne, jak i bardzo niepokojące wiadomości dla branży gier. Nintendo Switch 2 stało się właśnie drugą najszybciej sprzedającą się konsolą w historii amerykańskiego rynku, podczas gdy sprzedaż konsol od Sony i Microsoftu osiągnęła historycznie niskie wyniki. Switch 2 wykręca historyczny wynik w USA W ciągu pierwszych dwunastu miesięcy obecności na rynku, konsola Nintendo Switch 2 znalazła aż 5,9 miliona nabywców w Stanach Zjednoczonych. Ten wynik ustępuje jedynie konsoli Game Boy Advance, która sprzedała 6,5 miliona egzemplarzy w pierwszym roku od premiery, ponad 25 lat temu. Według danych Circany, Switch 2 był również najlepiej sprzedającą się konsolą w USA w maju 2026 roku, wyprzedzając PlayStation 5. To właśnie sukces nowej konsoli Nintendo odpowiada za wzrost wydatków na sprzęt gamingowy o ponad jedną trzecią rok do roku.

Niestety takich powodów do radości nie mają ani “niebiescy”, ani “zieloni”. Sprzedaż PlayStation 5 spadła o 58 procent w porównaniu z majem ubiegłego roku. Zdaniem analityków główną przyczyną są niedawne podwyżki cen konsoli. W rezultacie PlayStation zanotowało swój najgorszy majowy wynik sprzedaży od 2000 roku. Nieco mniejszy, choć równie niepokojący spadek odnotowały konsole Xbox Series X/S. Sprzedaż sprzętu Microsoftu zmniejszyła się o 12 procent rok do roku. Chociaż procentowo wynik wygląda lepiej niż w przypadku PlayStation, Circana podkreśla, że była to najniższa majowa sprzedaż sprzętu Xbox w historii. Analitycy nie spodziewają się szybkiej poprawy sytuacji, zwłaszcza, ze ceny sprzętu do gier stale rosną. Microsoft ponownie podniósł ceny konsol Xbox, Nintendo zapowiedziało wzrost cen Switcha 2 i to jeszcze w tym roku, a Sony zwiększyło ceny PlayStation już w marcu. Raport Circany pokazuje, że średnia cena nowej konsoli w maju 2026 roku wyniosła 502 dolary. Dla porównania, rok wcześniej było to 440 dolarów.

GramTV przedstawia:

Szczególnie mocno podrożało PlayStation 5. Średnia cena PS5 wzrosła o 33 procent do 672 dolarów, z kolei średnia cena Xbox Series X/S zwiększyła się o 22 procent do 524 dolarów. Wszystko to dzieje się w czasie, gdy rosnące koszty życia ograniczają możliwości zakupowe wielu konsumentów. Jedną z głównych przyczyn wzrostu cen pozostaje niedobór komponentów, który jest napędzany przez ogromny popyt na sprzęt dla centrów danych rozwijających technologie sztucznej inteligencji. Microsoft poinformował niedawno, że spodziewa się “kolejnego podwojenia” cen komponentów do jesieni 2027 roku. Może to oznaczać dalsze podwyżki cen obecnych konsol lub wyjątkowo drogie urządzenia nowej generacji. Problemy dotykają nie tylko największych producentów. Nawet Valve Corporation przyznało, że cena ich urządzenia przypominającego konsolę, określanego jako Steam Machine, okazała się znacznie wyższa, niż zakładano podczas projektowania sprzętu. Zdaniem analityków branża znalazła się w bezprecedensowej sytuacji, ponieważ nigdy wcześniej w historii konsol ceny urządzeń nie rosły tak znacząco już po ich premierze. Wielu obserwatorów zastanawia się teraz, czy Grand Theft Auto VI będzie w stanie ponownie pobudzić rynek konsol, gdy gra zadebiutuje 19 listopada. Jeden ze sprzedawców ostrzegł już, że w okresie świątecznym może zabraknąć konsol, aby zaspokoić popyt wywołany premierą GTA 6. Nadchodzące miesiące pokażą więc, czy największa premiera tej generacji zdoła odwrócić niekorzystny trend i zachęcić graczy do zakupu coraz droższego sprzętu.