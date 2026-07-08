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Mouse: P.I. For Hire otrzyma oczekiwaną funkcję. Nadchodzi darmowa aktualizacja

Mikołaj Ciesielski
2026/07/08 17:10
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Fumi Games ma świetne wieści dla wszystkich fanów mysiego detektywa.

Koszty produkcji Mouse: P.I. For Hire zwróciły się już w połowie maja, a sama gra może pochwalić się bardzo dobrym przyjęciem zarówno ze strony graczy, jak i recenzentów. Okazuje się jednak, że twórcy nie spoczywają na laurach. Deweloperzy ze studia Fumi Games zapowiedzieli bowiem, że wspomniany tytuł zostanie wkrótce wzbogacony o wyczekiwaną przez wiele osób funkcję.

Mouse: P.I. For Hire
Mouse: P.I. For Hire

Mouse: P.I. For Hire wkrótce pozwoli wracać do ukończonych wcześniej poziomów

Fumi Games opublikowało wpis na portalu społecznościowym X, który powinien ucieszyć sporą część graczy. Zgodnie z przekazanymi informacjami twórcy Mouse: P.I. For Hire pracują nad wprowadzeniem możliwości wracania do ukończonych wcześniej poziomów. Dzięki wspomnianej opcji użytkownicy będą mogli ponownie rozegrać wybrane levele, by np. zebrać brakujące znajdźki.

Twórcy Mouse: P.I. For Hire zapewnili również, że aktualizacja, która wprowadzi do gry możliwość wracania do ukończonych poziomów, zostanie udostępniona za darmo. Niestety nie wiadomo, kiedy wspomniany patch trafi w ręce graczy. Wiadomo jedynie, że „łatka” ma pojawić się „wkrótce”.

Poznaj Jacka Peppera – byłego bohatera wojennego, który został detektywem w świecie, gdzie niebezpieczeństwo czai się nawet w najmniejszej mysiej norze. Odkryj prawdę, gdy prosta sprawa zaginięcia szybko przeradza się w złożoną sieć intryg. Korupcja, porwania i morderstwa – na liście spraw do rozwiązania nie zabraknie niczego. Zbadaj szemrany półświatek Mouseburga. Walcz z uzbrojonymi po zęby gangami i skorumpowanymi glinami. Odkrywaj wskazówki, które ujawnią ukryty spisek – czytamy w opisie gry na Steam.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Mouse: P.I. For Hire dostępne jest na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji studia Fumi Games, to koniecznie przeczytajcie: Recenzja Mouse: P.I. For Hire – Perełka znacznie większa niż tylko shooter z ładną grafiką.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://x.com/mousethegame/status/2074640941592551816

Tagi:

News
aktualizacja
zapowiedź
polskie gry
Fumi Games
Mouse: P.I. For Hire
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112