Mouse: P.I. For Hire otrzyma oczekiwaną funkcję. Nadchodzi darmowa aktualizacja

Fumi Games ma świetne wieści dla wszystkich fanów mysiego detektywa.
Koszty produkcji Mouse: P.I. For Hire zwróciły się już w połowie maja, a sama gra może pochwalić się bardzo dobrym przyjęciem zarówno ze strony graczy, jak i recenzentów. Okazuje się jednak, że twórcy nie spoczywają na laurach. Deweloperzy ze studia Fumi Games zapowiedzieli bowiem, że wspomniany tytuł zostanie wkrótce wzbogacony o wyczekiwaną przez wiele osób funkcję.
Mouse: P.I. For Hire wkrótce pozwoli wracać do ukończonych wcześniej poziomów
Fumi Games opublikowało wpis na portalu społecznościowym X, który powinien ucieszyć sporą część graczy. Zgodnie z przekazanymi informacjami twórcy Mouse: P.I. For Hire pracują nad wprowadzeniem możliwości wracania do ukończonych wcześniej poziomów. Dzięki wspomnianej opcji użytkownicy będą mogli ponownie rozegrać wybrane levele, by np. zebrać brakujące znajdźki.
Twórcy Mouse: P.I. For Hire zapewnili również, że aktualizacja, która wprowadzi do gry możliwość wracania do ukończonych poziomów, zostanie udostępniona za darmo. Niestety nie wiadomo, kiedy wspomniany patch trafi w ręce graczy. Wiadomo jedynie, że „łatka” ma pojawić się „wkrótce”.
Poznaj Jacka Peppera – byłego bohatera wojennego, który został detektywem w świecie, gdzie niebezpieczeństwo czai się nawet w najmniejszej mysiej norze. Odkryj prawdę, gdy prosta sprawa zaginięcia szybko przeradza się w złożoną sieć intryg. Korupcja, porwania i morderstwa – na liście spraw do rozwiązania nie zabraknie niczego. Zbadaj szemrany półświatek Mouseburga. Walcz z uzbrojonymi po zęby gangami i skorumpowanymi glinami. Odkrywaj wskazówki, które ujawnią ukryty spisek – czytamy w opisie gry na Steam.
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