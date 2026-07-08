Mouse: P.I. For Hire otrzyma oczekiwaną funkcję. Nadchodzi darmowa aktualizacja

Koszty produkcji Mouse: P.I. For Hire zwróciły się już w połowie maja, a sama gra może pochwalić się bardzo dobrym przyjęciem zarówno ze strony graczy, jak i recenzentów. Okazuje się jednak, że twórcy nie spoczywają na laurach. Deweloperzy ze studia Fumi Games zapowiedzieli bowiem, że wspomniany tytuł zostanie wkrótce wzbogacony o wyczekiwaną przez wiele osób funkcję.

Mouse: P.I. For Hire wkrótce pozwoli wracać do ukończonych wcześniej poziomów

Fumi Games opublikowało wpis na portalu społecznościowym X, który powinien ucieszyć sporą część graczy. Zgodnie z przekazanymi informacjami twórcy Mouse: P.I. For Hire pracują nad wprowadzeniem możliwości wracania do ukończonych wcześniej poziomów. Dzięki wspomnianej opcji użytkownicy będą mogli ponownie rozegrać wybrane levele, by np. zebrać brakujące znajdźki.