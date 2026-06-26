Kingdom Come: Deliverance 2 ze świetną sprzedażą. W grze pojawiło się nowe zadanie

„Dziękujemy za to, że sprawiliście, iż ta przygoda stała się dla nas niezapomnianym przeżyciem!”

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że Warhorse Studios pracuje nad RPG z otwartym światem osadzonym w Śródziemiu oraz „nową przygodą w świecie Kingdom Come”. Z pewnością nie byłoby to możliwe, gdyby nie sukces Kingdom Come: Deliverance 2, które nie może narzekać na brak zainteresowania. Świadczą o tym nowe wyniki sprzedaży kontynuacji przygód Henryka, którymi pochwaliło się czeskie studio.

Warhorse Studios pochwaliło się nowymi wynikami sprzedaży Kingdom Come: Deliverance 2

Zgodnie z przekazanymi informacjami sprzedaż Kingdom Come: Deliverance 2 przekroczyła już 6 milionów egzemplarzy. Warhorse Studios wyraźnie zaznaczyło, że chodzi o sprzedane kopie, a nie o liczbę graczy. Kontynuacja przygód Henryka mogła bowiem trafić do nieco większej liczby osób, ponieważ od jakiegoś czas gra dostępna jest w ramach usługi Xbox Game Pass.