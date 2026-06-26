Kingdom Come: Deliverance 2 ze świetną sprzedażą. W grze pojawiło się nowe zadanie

Warhorse Studios pochwaliło się nowymi wynikami sprzedaży Kingdom Come: Deliverance 2
Zgodnie z przekazanymi informacjami sprzedaż Kingdom Come: Deliverance 2 przekroczyła już 6 milionów egzemplarzy. Warhorse Studios wyraźnie zaznaczyło, że chodzi o sprzedane kopie, a nie o liczbę graczy. Kontynuacja przygód Henryka mogła bowiem trafić do nieco większej liczby osób, ponieważ od jakiegoś czas gra dostępna jest w ramach usługi Xbox Game Pass.
Każdego dnia do naszej społeczności dołącza coraz więcej osób i jesteśmy zachwyceni tym, że jesteście z nami. Dziękujemy za to, że sprawiliście, iż ta przygoda stała się dla nas niezapomnianym przeżyciem! – czytamy w komunikacie opublikowanym przez czeskie studio.
To jednak nie koniec. Kingdom Come: Deliverance 2 otrzymało bowiem drobną aktualizację, która aktualizuje napisy końcowe, wprowadza obsługę Steam Controllera, a także eliminuje kilka błędów. Obok wspomnianego patcha można by było przejść obojętnie, gdyby nie fakt, że wprowadza on również nowe zadanie, którym powinni zainteresować się fani Balatro.