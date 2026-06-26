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Kingdom Come: Deliverance 2 ze świetną sprzedażą. W grze pojawiło się nowe zadanie

Mikołaj Ciesielski
2026/06/26 18:10
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„Dziękujemy za to, że sprawiliście, iż ta przygoda stała się dla nas niezapomnianym przeżyciem!”

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że Warhorse Studios pracuje nad RPG z otwartym światem osadzonym w Śródziemiu oraz „nową przygodą w świecie Kingdom Come”. Z pewnością nie byłoby to możliwe, gdyby nie sukces Kingdom Come: Deliverance 2, które nie może narzekać na brak zainteresowania. Świadczą o tym nowe wyniki sprzedaży kontynuacji przygód Henryka, którymi pochwaliło się czeskie studio.

Kingdom Come: Deliverance 2
Kingdom Come: Deliverance 2

Warhorse Studios pochwaliło się nowymi wynikami sprzedaży Kingdom Come: Deliverance 2

Zgodnie z przekazanymi informacjami sprzedaż Kingdom Come: Deliverance 2 przekroczyła już 6 milionów egzemplarzy. Warhorse Studios wyraźnie zaznaczyło, że chodzi o sprzedane kopie, a nie o liczbę graczy. Kontynuacja przygód Henryka mogła bowiem trafić do nieco większej liczby osób, ponieważ od jakiegoś czas gra dostępna jest w ramach usługi Xbox Game Pass.

Każdego dnia do naszej społeczności dołącza coraz więcej osób i jesteśmy zachwyceni tym, że jesteście z nami. Dziękujemy za to, że sprawiliście, iż ta przygoda stała się dla nas niezapomnianym przeżyciem! – czytamy w komunikacie opublikowanym przez czeskie studio.

To jednak nie koniec. Kingdom Come: Deliverance 2 otrzymało bowiem drobną aktualizację, która aktualizuje napisy końcowe, wprowadza obsługę Steam Controllera, a także eliminuje kilka błędów. Obok wspomnianego patcha można by było przejść obojętnie, gdyby nie fakt, że wprowadza on również nowe zadanie, którym powinni zainteresować się fani Balatro.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Kingdom Come: Deliverance 2 zadebiutowało na rynku w lutym 2025 roku. Gra dostępna jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji Warhorse Studios, to koniecznie przeczytajcie: Recenzja Kingdom Come: Deliverance 2 – odważnym szczęście naprawdę sprzyja.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://gamingbolt.com/kingdom-come-deliverance-2-crosses-6-million-sales-adds-balatro-themed-quest-in-new-update

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nowa zawartość
Kingdom Come: Deliverance 2
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 19:53

O 50 milionów za mało. Serio, to jedna z najlepszych gier na rynku w jakie kiedykolwiek grałem. Nie mogę nawet słowami oddać jak bardzo lubię tę grę. 




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112