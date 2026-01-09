Monster Hunter Wilds sprzedawane za grosze w Japonii. Kuriozalna cena gry Capcomu

Choć Monster Hunter Wilds odnotowało świetną sprzedaż, plasując się wśród Platinum Titles Capcomu, jego wartość w japońskich sklepach spadła ostatnio do poziomów, które można określić mianem kuriozalnych. Jak wskazują doniesienia, w sieci handlowej Kaitori World używane egzemplarze tej gry można obecnie nabyć za jedyne osiemnaście jenów, co w przeliczeniu na złotówki daje około 40 groszy.

Monster Hunter Wilds sprzedawane prawie za darmo w Japonii

Tak drastyczna obniżka cenowa jest sytuacją niespotykaną dla wysokobudżetowych gier z segmentu AAA, szczególnie tych, które wciąż otrzymują nową zawartość od swoich twórców. Sytuacja ta jest o tyle zdumiewająca, że moment wejścia gry na rynek był spektakularny i zapowiadał historyczny sukces firmy Capcom. Kiedy produkcja debiutowała pod koniec lutego 2025 roku, niemal natychmiast pobiła rekordy popularności na platformie Steam, gromadząc w jednym momencie ponad milion użytkowników.