Monster Hunter Wilds miażdżone na Steamie. Gracze masowo krytykują tytuł

Jakiś czas temu informowaliśmy o zaktualizowanych wynikach sprzedaży Monster Hunter Wilds. Gra rozeszła się w liczbie ponad 10 milionów egzemplarzy . Mimo że gra zadebiutowała, zbierając entuzjastyczne recenzje krytyków i początkowo zdobywając uznanie, w ostatnich miesiącach jej oceny na platformie Steam drastycznie spadły do poziomu „przytłaczająco negatywnych”.

Z biegiem czasu, to właśnie edycja PC zaczęła borykać się z licznymi problemami technicznymi, a wielu graczy donosiło o pogorszeniu się wydajności. Te kwestie, w połączeniu z krytyką dotyczącą otwartego świata, mało intuicyjnego interfejsu użytkownika oraz mniejszej liczby potworów w porównaniu do poprzednich odsłon serii, doprowadziły do eskalacji niezadowolenia wśród społeczności.