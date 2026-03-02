Zaloguj się lub Zarejestruj

Exclusive ze Switcha 2 do wyjęcia. Kirby Air Riders za mniej niż 200 zł

Maciej Petryszyn
2026/03/02 13:15
Po ponad 20 latach Nintendo postanowiło zafundować nam sequel Kirby Air Ride. Ten otrzymał jakże nośną nazwę.

Następcą Kirby Air Ride zostało bowiem… Kirby Air Riders. Minimalizm na pełnej.

Kirby Air Riders
Kirby Air Riders

Cena Kirby Air Riders zeszła poniżej 200 zł

Tytuł to jedno, a jakość to drugie. Jeżeli chodzi o nią, to w przypadku Kirby Air Riders jest nieźle. Tytuł stworzony przez Bandai Namco Studios oraz Sora Ltd. może pochwalić się na Metacriticu średnią ocen na poziomie 79. Teraz zaś wszyscy fani różowej maskotki Nintendo mogą zgarnąć produkcję 30 zł taniej. Taką promocję proponuje x-kom, gdzie gra jest do zgarnięcia za 179 zł.

Switch Kirby Air Riders to innowacyjna gra zręcznościowa, która przenosi Cię w kolorowy świat przygód z Kirbym. Dzięki dynamicznej rozgrywce oraz trybom jednoosobowym i wieloosobowym, każda rozgrywka to wyjątkowe doświadczenie, które zapewni godziny świetnej zabawy. Idealna na spotkania z przyjaciółmi, jak i na solo challenge.

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

