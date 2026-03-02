Exclusive ze Switcha 2 do wyjęcia. Kirby Air Riders za mniej niż 200 zł

Następcą Kirby Air Ride zostało bowiem… Kirby Air Riders. Minimalizm na pełnej.

Cena Kirby Air Riders zeszła poniżej 200 zł

Tytuł to jedno, a jakość to drugie. Jeżeli chodzi o nią, to w przypadku Kirby Air Riders jest nieźle. Tytuł stworzony przez Bandai Namco Studios oraz Sora Ltd. może pochwalić się na Metacriticu średnią ocen na poziomie 79. Teraz zaś wszyscy fani różowej maskotki Nintendo mogą zgarnąć produkcję 30 zł taniej. Taką promocję proponuje x-kom, gdzie gra jest do zgarnięcia za 179 zł.