Nowy Dragon Age do kupienia za mniej niż 10 zł

Pod koniec 2024 roku seria Dragon Age zyskała kolejną odsłonę. Mowa tutaj o The Veilguard, lub, jak kto woli, Straży Zasłony.

Zresztą, teraz pojawiła się oferta, z której aż żal nie skorzystać. W Media Expert możemy bowiem wyrwać Dragon Age: Straż Zasłony w wersji na PlayStation 5 za mniej niż 10 zł. Konkretnie zapłacimy 9,97 zł, zamiast nominalnych 84,99 zł. Oznacza to obniżkę wynoszącą ponad 88% . Za takie pieniądze spokojnie można na własnej skórze sprawdzić, czy faktycznie jest tak źle, jak mówią niektórzy, czy jednak wydane w 2024 roku DA nie jest wcale najgorsze.

Nowa produkcja BioWare bynajmniej nie okazała się hitem kasowym. Oceny oscylujące w granicach 7-8 na 10 każą jednak domniemywać, że nie jest najgorzej .

Wkrocz do Thedas, świata pełnego dzikiej natury, tajemniczych labiryntów i lśniących miast. Jednak piękno tego miejsca kontrastuje z mroczną rzeczywistością – zniszczeniem, które szerzą spaczone starożytne bóstwa. Jako Rook, musisz zmierzyć się z tym niebezpieczeństwem. Wrogowie są silni, a bogowie pragną jedynie zniszczyć świat. Los Thedas spoczywa w twoich rękach – twoje decyzje ukształtują jego przyszłość.

Zbierz drużynę siedmiu towarzyszy, z którymi wspólnie stawisz czoła zagrożeniu. Każda z postaci, od zabójcy po nekromantę, ma wyjątkową historię i umiejętności, które możesz rozwijać i wykorzystać w walce. Razem stworzycie Straż Zasłony, grupę, która może pokonać nawet najsilniejsze pomioty i demony. Relacje z towarzyszami będą kluczowe – twoje wybory wpłyną na ich losy i dalsze losy świata.

Thedas jest w stanie wojny, a spaczeni bogowie sieją spustoszenie na kontynencie. Odkryjesz miasta i dzikie tereny, od lasu Arlathan po ulice Minratusu. Twoja podróż zaprowadzi cię do miejsc, których istnienia jedynie się domyślano. Twoje decyzje odmienią los Thedas – zaufanie innych i współpraca będą kluczowe, by ocalić świat przed nadciągającą zagładą.

Rook może być kim tylko zechcesz. Dzięki rozbudowanemu kreatorowi postaci wybierzesz jego rasę, wygląd i historię. Możesz grać jako człowiek, qunari, elf lub krasnolud, a następnie zdecydować, czy twoja postać będzie wojownikiem, magiem czy łotrzykiem. Każda z tych klas oferuje unikatowe umiejętności, które możesz łączyć, aby pokonać nawet najtrudniejszych przeciwników.

Dragon Age: Straż Zasłony to pełne emocji RPG, gdzie liczy się każda decyzja. Zostaniesz przywódcą, któremu inni ufają, poprowadzisz drużynę przez niebezpieczeństwa, odkryjesz potężne artefakty i stawisz czoła spaczonej magii. Przyszłość Thedas zależy od ciebie – zjednocz swoją drużynę i sprzeciw się bogom, walcząc o ocalenie zniszczonego świata.