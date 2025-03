Monster Energy Supercross 25 - The Official Video Game z nowym zwiastunem. Wiemy już jak będzie wyglądał tryb kariery

Studio Milestone wypuściło dzisiaj nowy zwiastun wyścigowego Monster Energy Supercross 25 - The Official Video Game, wyjaśniający jak działa nowy tryb kariery.

Zupełnie nowy tryb kariery pozwoli każdemu graczowi doświadczyć pełni życia zawodnika zawodów Supercross. Gracze rozpoczną podróż od klasy Futures, wspinając się po szczeblach kariery, aby zostać kolejną wschodzącą gwiazdą. Gdy będą stawiać pierwsze kroki w świecie Supercross, dołączy do nich osobisty menedżer, będący cennym przewodnikiem, który zapozna ich również z nowymi funkcjami, takimi jak:

Jako, że premiera Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game zbliża się wielkimi krokami, studio Milestone coraz bardziej ochoczo prezentuje kolejne elementy produkcji. Jakiś czas temu, włosi przedstawili nową fizykę gleb y, a dziś skupili się na trybie kariery.

Gdy gracze pokażą swoje umiejętności i potencjał na torze, będą mieć okazję na wyznaczenie własnej ścieżki kariery, wspinając się do klasy 250SX i celując wyżej, aż do szczytu klasy 450SX. Innowacyjna kariera w nowej części serii Monster Energy Supercross wprowadza po raz pierwszy Akty, dzielące podróż gracza na rozdziały i przypisujące im określone zadania i cele. Akty zakończą się ekscytującymi Climaxami, specjalnymi wyścigami, które zmuszą graczy do przekraczania swoich granic przez pokonywanie określonych celi i rywali.

Współpraca i komunikacja z zespołem to również podstawowe elementy Monster Energy Supercross 25 - The Official Video Game. Gracze będą musieli pielęgnować relacje ze swoim zespołem, aby odblokować ulepszenia motocykla i zwiększyć osiągi na torze. Fani mogą stworzyć motocykl swoich marzeń dzięki nowemu systemowi rozwoju motocykla, opierającym się na reputacji gracza. Im wyższy status, tym bardziej będzie można zwiększać ulepszenia i udoskonalać motocykl.

Monster Energy Supercross 25 - The Official Video Game miało swoją premierę 10 kwietnia 2025 roku i pojawi się na platformach PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Wczesny dostęp do gry rozpocznie się już 7 kwietnia 2025 roku. Możecie także sprawdzić poszczególne edycje gry.

Nowy zwiastun gry: