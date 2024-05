Mistrz Hayao Miyazakiego pracuje nad nowym filmem dla studia Ghibli. Jaka będzie kolejna animacja?

Już wcześniej także jeden z producentów ze studia Ghibli, Toshio Suzuki wspominał, że Miyazaki już jest myślami przy nowym projekcie.

On codziennie myśli o tym nowym projekcie, nie mogę go już powstrzymać, poddałem się. Nie próbuję już mu odradzać, nawet jeśli to mógłby być zły film. W życiu napędza go tylko praca. Zaczął mówić o tym nowym projekcie, więc już go nie powstrzymuję. Dopóki będzie pracował, nie przejdę na emeryturę. Ma 82 lata, ale myślę, że będzie kontynuował pracę do 90. roku życia, a ja pojadę z nim na tę przejażdżkę.