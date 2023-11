Tym filmem Hayao Miyazaki miał się pożegnać z fanami. Chłopiec i czapla na oficjalnym angielskim zwiastunie

Chłopiec i czapla stał się wielkim przebojem w Japonii i zarobił ogromne pieniądze. Jeszcze przed jego premierą Hayao Miyazaki zapowiadał, że to koniec jego kariery i żegna się z fanami . Ponieważ takie zapowiedzi pojawiały się kilka razy wcześniej, a więc wszyscy liczyli, że legendarny twórca, mimo podeszłego wieku, kolejny raz zmieni zdanie. Tak też się stało i już wiadomo, że to jeszcze nie koniec.

Wracając jednak do Chłopca i czapli. Film zarobił dla swoich twórców 13 mln dolarów w weekend otwarcia. Jest to niebywałe osiągnięcie, gdyż studio Ghibli, którego współzałożycielem jest Miyazaki, jeszcze nigdy nie odnotowało takich wpływów. Zapowiedziano także, że animowane arcydzieło pojawi się w kinach na całym świecie. Był też wyświetlany przedpremierowo na kilku festiwalach, między innymi we Wrocławiu.

Chłopiec i czapla – piękny film od Hayao Miyazakiego

Fabuła filmu koncentruje się na nastolatku, który wraz z rodziną przeprowadza się w nowe miejsce. Szybko okazuje się, że chłopiec nie bardzo potrafi odnaleźć się w nowym miejscu. Ucieka więc w samotne wędrówki po okolicy. To właśnie w trakcie jednej z nich odkrywa opustoszałą wieżę, dzięki której nawiązuje kontakt z niesamowitą, mówiącą czaplą. Wyrusza do świata dzielonego przez żywych i umarłych, w którym śmierć nie jest końcem, a początkiem nowego. Mówi się, że jest to na wpół autobiograficzna fantazja o życiu, śmierci i stworzeniu, stworzona przez Miyazakiego w hołdzie przyjaźni. Chłopiec i czapla to niezwykle piękny film, pełen głębi i niuansów fabularnych i graficznych.