Kiedy spotykasz dziewczynę demona. Jest zwiastun anime My Oni Girl od byłego pracownika studia Ghibli

Netflix pokazał zwiastun My Oni Girl. Za reżyserię odpowiada Tomotaka Shibayama, który współpracował niegdyś ze studiem Ghibli.

My Oni Girl to film anime, który powstał pod sztandarem Studio Colorido. Reżyserem widowiska jest Tomotaka Shibayama, który ma na koncie A Whisker Away i wcześniej pracował dla utytułowanego i znanego na całym świecie, japońskiego studia Ghibli.

Zwiastun My Oni Girl od Netflixa

W oryginalnej obsadzie głosowej znaleźli się m.in.: Kensho Ono oraz Miyu Tomita.