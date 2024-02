Chłopiec i czapla – recenzja. Niewiele filmów potrafi tak oczarować widza

Hayao Miyazaki to stary japoński mistrz, tworzący z wielką pasją przepiękne, wypełnione emocjami widowiska . Swoimi dziełami wychodzi daleko poza własny krąg kulturowy, dzieląc się uniwersalnymi wartościami, często osobistymi przeżyciami i trafia do bardzo wielu ludzi na całym świecie. I fani ciągle chcą więcej.

Centralną postacią jest chłopiec, który przeżywa dramat po stracie matki, która umarła na jego oczach, jako ofiara jednego z bombardowań Tokio i nakłada się na to wyjazd w nowe miejsce. Jego ojciec postanowił ułożyć sobie życie z poznaną kobietą i zabrał Mahito do niewielkiego miasteczka. Jak zdradził Miyazaki, przemycił on do swojego filmu wątek osobisty, gdyż sam przeżywał podobne perypetie. I tak dostajemy wzruszającą opowieść o dramacie straty bliskiej i niezwykle ważnej osoby oraz próbie, na jaką zostaje wystawiony mały chłopiec. Animacja nie jest łatwym widowiskiem i zdecydowanie nie jest to produkcja dla bardzo młodych widzów. Chociaż nie można jej odmówić piękna i baśniowego klimatu, to jednak dominuje tu mrok i strach.

Autor niczego nam nie tłumaczy, pokazuje świat, w którym widz musi samodzielnie się odnaleźć. Stajemy więc przed zadaniem identycznym, jakie musi wykonać główny bohater. Świat, do którego wkracza Mahito, jest niezwykły. Jego nowy przyjaciel – mówiąca czapla – wprowadza go do alternatywnej rzeczywistości, wypełnionej magią, duchami i przedziwnymi postaciami. Można spokojnie stwierdzić, że jest baśniowo, ale jednak u widza pojawia się co jakiś czas niepokój, a nawet delikatny dreszczyk, gdyż nie wszystkie stworzenia pojawiające się na drodze chłopca są przyjazne i bajkowo piękne.

Chłopiec i czapla. Hayao Miyazaki stworzył arcydzieło

Miyazaki bardzo umiejętnie wprowadza nas do wykreowanego świata i pozwala oglądać go oczami zdruzgotanego stratą malca, w którym zderza się rozpacz, niepewność, ale też chęć uporania się z przerastająca go sytuacją. Czapla staje się przewodnikiem chłopca i łącznikiem pomiędzy dwoma światami. Emanująca kolorami opowieść skłania widza do przemyśleń i przynosi niezwykłe emocje, a po zakończeniu projekcji na długo pozostaje w myślach i pamięci.