Microsoft stracił miliony na sprzedaży Call of Duty po wprowadzeniu serii do Game Passa

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/10/04 19:00
Call of Duty w Game Passie przysporzyło Microsoftowi ogromne straty.

Nowy raport ujawnia, że decyzja Microsoftu o dodaniu serii Call of Duty do abonamentu Xbox Game Pass kosztowała firmę setki milionów dolarów. Jak donosi Bloomberg, powołując się na rozmowy z obecnymi i byłymi pracownikami Microsoftu, tylko w zeszłym roku Xbox stracił około 300 milionów dolarów przychodów na sprzedaży Call of Duty na konsole i PC.

CoD przysporzył Microsoftowi sporą stratę

Choć raporty dotyczące sprzedaży Call of Duty: Black Ops 6 były pozytywne, szczegóły ujawnione przez serwis IGN wskazują, że aż 86 procent kopii kupili gracze na PlayStation, co oznacza, że Microsoft zarobił stosunkowo niewiele na swojej własnej platformie. Według rozmówców Bloomberga model subskrypcyjny Game Pass zamiast generować dodatkowe zyski, zaczął być dla firmy obciążeniem finansowym.

Raport pojawia się w momencie, gdy Microsoft ogłosił znaczące podwyżki cen Game Passa. Najbardziej rozbudowany pakiet Ultimate wzrósł z 19,99 do 29,99 dolarów miesięcznie. Ceny innych planów także zostały podniesione. Ta decyzja wywołała falę krytyki i masowe rezygnacje z subskrypcji.

Problemy odbiły się również na zainteresowaniu zamkniętą betą Call of Duty: Black Ops 7, która wbrew oczekiwaniom nie cieszy się tak dużą popularnością jak przewidywano. Dodatkowo zabawy nie ułatwiają liczni oszuści, którzy opanowali serwery.

Seria Call of Duty, jedna z najbardziej dochodowych marek w historii branży, była jednym z głównych powodów zakupu Activision Blizzard przez Microsoft za 69 miliardów dolarów. W teorii miała być ogromnym wzmocnieniem oferty Xboxa, ale masowe zwolnienia w firmie, a teraz także straty finansowe i konieczność podwyższenia cen abonamentu, pokazują, że decyzja mogła być mniej korzystna, niż początkowo zakładano. Mimo zapowiedzi dużych premier takich jak Ninja Gaiden 4 czy The Outer Worlds 2, Microsoft może potrzebować sporo czasu, aby odzyskać stabilną pozycję w oczach graczy i inwestorów.

Źródło:https://insider-gaming.com/call-of-duty-sales-microsoft-cost-millions-game-pass-report

