Gracze Xbox zagrają za darmo w pięć gier. W tym świetny RPG akcji

Mikołaj Berlik
2025/11/28 13:00
0
0

Xbox udostępnia kolejny pakiet darmowych gier – bez opłat zagramy w pięć tytułów.

Ostatnia w tym miesiącu odsłona akcji Xbox Free Play Days pozwala przetestować pięć gier na konsolach Xbox One oraz Xbox Series X|S. W ramach oferty dostępne są takie tytuły jak Hammerwatch II, Let’s Build a Zoo czy The First Berserker: Khazan, a część z nich nie wymaga żadnej subskrypcji. Promocja potrwa do 30 listopada, do godziny 8:59.

Xbox Free Play Days

Xbox Free Play Days – pełna lista gier dostępnych za darmo

Wśród udostępnionych tytułów znalazły się dwie produkcje, które zadebiutowały w ostatnich miesiącach, w tym The First Berserker: Khazan, czyli dynamiczna gra akcji osadzona w uniwersum Dungeon & Fighter. Gracze mogą także sięgnąć po ekonomiczne Let's Build a Zoo czy retro-przygodówkę Hypnospace Outlaw. Co ważne, Biped 2, Hypnospace Outlaw oraz Let's Build a Zoo nie wymagają posiadania subskrypcji, aby zagrać w nie w całości za darmo. Oto pełna lista:

GramTV przedstawia:

W pozostałych przypadkach konieczne jest członkostwo w jednym z trzech planów: Xbox Game Pass Essential, Xbox Game Pass Premium lub Xbox Game Pass Ultimate. Dostęp obejmuje pełne wersje gier, pod warunkiem aktywnej subskrypcji i pobrania odpowiednich plików na konsolę.

Promocja obowiązuje od 27 do 30 listopada 2025 roku i zakończy się o godzinie 8:59. Po tym czasie gry wrócą do regularnej sprzedaży, a dostęp do nich zostanie zablokowany, chyba że zakupiły je osobno lub skorzystamy z dalszej oferty w ramach Game Passa.

Źródło:https://news.xbox.com/en-us/2025/11/27/free-play-days-11-27-2025/

News
The First Berserker: Khazan
za darmo
Xbox Free Play Days
Xbox
Xbox Series S
Xbox Series X
Xbox One
Mikołaj Berlik
