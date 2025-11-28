Gracze Xbox zagrają za darmo w pięć gier. W tym świetny RPG akcji

Ostatnia w tym miesiącu odsłona akcji Xbox Free Play Days pozwala przetestować pięć gier na konsolach Xbox One oraz Xbox Series X|S. W ramach oferty dostępne są takie tytuły jak Hammerwatch II, Let’s Build a Zoo czy The First Berserker: Khazan, a część z nich nie wymaga żadnej subskrypcji. Promocja potrwa do 30 listopada, do godziny 8:59.

Xbox Free Play Days – pe łna lista gier dostępnych za darmo

Wśród udostępnionych tytułów znalazły się dwie produkcje, które zadebiutowały w ostatnich miesiącach, w tym The First Berserker: Khazan, czyli dynamiczna gra akcji osadzona w uniwersum Dungeon & Fighter. Gracze mogą także sięgnąć po ekonomiczne Let's Build a Zoo czy retro-przygodówkę Hypnospace Outlaw. Co ważne, Biped 2, Hypnospace Outlaw oraz Let's Build a Zoo nie wymagają posiadania subskrypcji, aby zagrać w nie w całości za darmo. Oto pełna lista: