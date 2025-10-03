Beta Call of Duty: Black Ops 7 pełna oszustów. Gracze krytykują zabezpieczenia

Beta Call of Duty: Black Ops 7 szybko padła ofiarą oszustów. Część graczy wprost wskazuje, że winę ponoszą nie tylko cheaterzy, ale także brak gotowych zabezpieczeń po stronie deweloperów.
Call of Duty: Black Ops 7 – wysyp oszustów od pierwszych godzin
Do testów dostali się na razie tylko gracze z preorderami i subskrypcją PC Game Pass lub Xbox Game Pass Ultimate, ale nie przeszkodziło to cheaterom, którzy pojawili się dosłownie w pierwszych godzinach bety. Activision już rozpoczęło rozdawanie banów, lecz społeczność nie kryje rozczarowania. Wielu fanów liczyło, że przynajmniej kilka dni uda się pograć w spokoju.
Największym problemem okazał się fakt, że w becie nie działa jeszcze pełna wersja systemu RICOCHET Anti-Cheat. Choć gra wymaga włączenia funkcji Secure Boot i TPM 2.0, to ulepszone zabezpieczenia zostaną wdrożone dopiero przy premierze 14 listopada. W praktyce oznacza to, że obecne testy stały się idealnym polem do popisu dla oszustów.
Oprócz cheaterów gracze narzekają także na inne elementy. Treyarch obiecywało ograniczenie liczby interaktywnych drzwi, tymczasem w betę trafiły ich automatyczne odpowiedniki, których – zdaniem fanów – nadal jest zdecydowanie za dużo. Krytyki nie uniknął też system Skill-Based Matchmaking, uznawany przez część społeczności za psujący zabawę.
Nie brakuje jednak pozytywnych głosów. Wiele osób chwali nowe mapy, a szczególnie Cortex, która zebrała sporo entuzjastycznych komentarzy na forach. Mimo rozczarowań związanych z cheaterami, widać więc potencjał, który może rozwinąć się w pełnej wersji gry.
