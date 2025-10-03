Beta Call of Duty: Black Ops 7 pełna oszustów. Gracze krytykują zabezpieczenia

Beta Call of Duty: Black Ops 7 szybko padła ofiarą oszustów. Część graczy wprost wskazuje, że winę ponoszą nie tylko cheaterzy, ale także brak gotowych zabezpieczeń po stronie deweloperów.

Call of Duty: Black Ops 7 – wysyp oszustów od pierwszych godzin

Do testów dostali się na razie tylko gracze z preorderami i subskrypcją PC Game Pass lub Xbox Game Pass Ultimate, ale nie przeszkodziło to cheaterom, którzy pojawili się dosłownie w pierwszych godzinach bety. Activision już rozpoczęło rozdawanie banów, lecz społeczność nie kryje rozczarowania. Wielu fanów liczyło, że przynajmniej kilka dni uda się pograć w spokoju.