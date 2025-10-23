Zaloguj się lub Zarejestruj

Microsoft stawia poprzeczkę wysoko. Xbox ma przynosić aż 30% marży zysku

Patrycja Pietrowska
2025/10/23 16:30
0
0

Microsoft wyznacza ambitny plan dla Xboxa.

Microsoft postawił przed Xbox wyjątkowo ambitny cel finansowy, dążąc do osiągnięcia 30-procentowej marży zysku. Zgodnie z doniesieniami opartymi na raporcie Bloomberga, ten wysoki wskaźnik, określany jako accountability margins, ma obowiązywać w całej korporacji, włączając w to dział Xboxa.

Xbox
Xbox

Microsoft oczekuje rekordowych marż od Xboxa

Jak zauważa Insider Gaming, wartość docelowa na poziomie 30% znacząco przewyższa typowe wyniki osiągane w sektorze gier wideo. Według analiz S&P Global Market Intelligence, średnie historyczne marże zysku w tej branży wahały się zazwyczaj między 17% a 22%. Dane te wskazują również, że od co najmniej 2018 roku średnia dla całego rynku nigdy nie przekroczyła górnej granicy 22%.

W ciągu minionych dwudziestu czterech miesięcy firma podjęła kroki, które obejmują zwiększenie cen zarówno konsol, jak i usług subskrypcyjnych. Równocześnie, w ramach restrukturyzacji, zdecydowano się na anulowanie kilku różnych projektów deweloperskich, a także na redukcję tysięcy stanowisk pracy. W lipcu 2025 roku, w ramach realizacji nowej strategii, anulowano długo oczekiwany projekt Perfect Dark, który znajdował się w produkcji studia The Initiative.

Firma odnotowała w ostatnich dwóch latach kilka znaczących fal zwolnień, które objęły swoim zasięgiem również pion Xboxa. Phil Spencer, dyrektor generalny Xboxa, uzasadniał rezygnację z niektórych tytułów, jak wynika z wewnętrznej notatki uzyskanej przez Insider Gaming, koniecznością „skupienia się na strategicznych obszarach wzrostu”.

Źródło:https://insider-gaming.com/microsoft-xbox-profit/

Tagi:

News
Microsoft
sprzęt dla graczy
sprzęt
Xbox
zysk
branża gier
branża growa
zyski
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

