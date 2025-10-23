Microsoft stawia poprzeczkę wysoko. Xbox ma przynosić aż 30% marży zysku

Microsoft postawił przed Xbox wyjątkowo ambitny cel finansowy, dążąc do osiągnięcia 30-procentowej marży zysku. Zgodnie z doniesieniami opartymi na raporcie Bloomberga, ten wysoki wskaźnik, określany jako accountability margins, ma obowiązywać w całej korporacji, włączając w to dział Xboxa.

Microsoft oczekuje rekordowych marż od Xboxa

Jak zauważa Insider Gaming, wartość docelowa na poziomie 30% znacząco przewyższa typowe wyniki osiągane w sektorze gier wideo. Według analiz S&P Global Market Intelligence, średnie historyczne marże zysku w tej branży wahały się zazwyczaj między 17% a 22%. Dane te wskazują również, że od co najmniej 2018 roku średnia dla całego rynku nigdy nie przekroczyła górnej granicy 22%.