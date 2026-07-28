Witamy w Kolonii, konsolowcy. Gothic Classic już na PlayStation i XBOX-ie

Warto w tym miejscu wspomnieć, że to dopiero początek ekspansji gothicowego cyklu na konsole ostatnich dwóch generacji. Już za 2 miesiące, tj. 29 września 2026 roku, na PS4, PS5, XONE i XSX/S trafi również dostępne już na NS Gothic 2 Complete Classic. Z kolei po kolejnych 2 miesiącach, czyli 24 listopada 2026 roku, wyżej wspomniane konsole oraz Nintendo Switch 2 dostaną też port Gothic 3 Classic. Tym samym cała klasyczna trylogia stanie się obecna na wszystkich wiodących platformach. Warto wspomnieć, iż dostępny jest też pakiet, w ramach którego możemy razem nabyć Gothic 1 zarówno w wersji Classic, jak i Remake.

Klasyk, który zrewolucjonizował gatunek RPG

Powróć do Myrtany jako Bezimienny Bohater w Gothic Classic – wielokrotnie nagradzanym klasyku, który ukształtował gatunek RPG i zainspirował twórców niezliczonych gier fabularnych.

W królestwie Myrtany toczy się wielka wojna. Hordy orków napadły na ziemie ludzi, a król potrzebuje jak najwięcej rudy, aby wykuć broń dla swych żołnierzy i przygotować ich do konfrontacji z szalenie niebezpiecznym przeciwnikiem. Każdy, kto złamie prawo w tych mrocznych czasach, skazywany jest na roboty przymusowe w gigantycznej kolonii karnej o nazwie Khorinis, gdzie wydobywa się bezcenną rudę.

Cały obszar owej „Kolonii” otacza magiczna bariera – sfera o średnicy dwóch kilometrów, która odcina więźniom dostęp do świata zewnętrznego. Można ją przekroczyć z zewnątrz, lecz po znalezieniu się wewnątrz nikt nie zdoła stąd uciec. Bariera okazała się jednak mieczem obosiecznym. Wkrótce osadzeni w Kolonii więźniowie skorzystali z nadarzającej się okazji i wszczęli bunt, a następnie utworzyli trzy rywalizujące ze sobą obozy. Teraz król nie może już tak po prostu żądać dostaw rudy. Musi negocjować z nowymi gospodarzami Khorinis.

Kiedy Bezimienny zostaje wtrącony przez barierę do tego wielkiego więzienia, nie ma innego wyjścia: aby przetrwać, musi tworzyć chwiejne sojusze z tutejszymi mieszkańcami i liczyć na to, że w końcu znajdzie sposób, by stąd uciec.