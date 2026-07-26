Nowości na konsolach Xbox i PC. Wielki powrót Halo i dwie inne premiery w Game Pass

Sprawdźcie, jakie produkcje ukażą się w najbliższych dniach na platformach Microsoftu.

Microsoft zaprezentował listę gier, które już w przyszłym tygodniu zadebiutują w Microsoft Store (PC) oraz na konsolach Xbox. W nadchodzących dniach użytkownicy wspomnianych platform będą mieli okazję zapoznać się z 35 nowymi produkcjami. Najważniejszą pozycją na liście jest bez wątpienia Halo: Campaign Evolved.

Zgodnie z zapowiedziami oficjalna premiera wspomnianej produkcji odbędzie się 28 lipca 2026 roku, a więc w najbliższy wtorek. „Wierna, lecz zmodernizowana wersja kampanii Halo: Combat Evolved” dostępna będzie oczywiście dla wszystkich abonentów Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass. Dodatkowo subskrybenci wspomnianych usług otrzymają w przyszłym tygodniu dwie inne premierowe produkcje w postaci Mistfall Hunter oraz Corsair Cove.

GramTV przedstawia:

Już 29 lipca 2026 roku na konsolach Xbox zadebiutuje natomiast Dispatch, czyli jedna z najciekawszych produkcji zeszłego roku. Natomiast miłośników survivali z pewnością zainteresuje polskie Forever Skies, które ukaże się na sprzęcie Microsoftu już jutro – 27 lipca 2026 roku. Pełną listę przyszłotygodniowych premier w Microsoft Store (PC) oraz na konsolach Xbox znajdziecie natomiast poniżej lub na oficjalnej stronie marki Xbox. Premiery gier na Xbox i PC (27-31 lipca 2026) 27 lipca – Broken Reality 2000

27 lipca – Forever Skies (Optimized for XBOX Series X|S / XBOX Play Anywhere)

28 lipca – Get Them Out! (Optimized for XBOX Series X|S)

28 lipca – Gnardo back Home: PC Edition

28 lipca – Gothic Classic (Optimized for XBOX Series X|S)

28 lipca – Halo: Campaign Evolved (Game Pass / XBOX Play Anywhere)

28 lipca – The Green Light (Optimized for XBOX Series X|S)

29 lipca – 4 The Elements

29 lipca – Case Solved: The London Files

29 lipca – Dispatch (Optimized for XBOX Series X|S / XBOX Play Anywhere)

29 lipca – Dungeon Antiqua (Optimized for XBOX Series X|S / XBOX Play Anywhere)

29 lipca – Kusan: City of Wolves (Optimized for XBOX Series X|S / XBOX Play Anywhere)

29 lipca – Mistfall Hunter (Game Pass / Optimized for XBOX Series X|S / XBOX Play Anywhere)

29 lipca – Railway Routes (XBOX Play Anywhere)

29 lipca – Retrace The Light (Optimized for XBOX Series X|S)

29 lipca – Sizeable (XBOX Play Anywhere)

29 lipca – The King Is Watching (Optimized for XBOX Series X|S / Smart Delivery / XBOX Play Anywhere)

29 lipca – Truck-kun is Supporting Me from Another World (Optimized for XBOX Series X|S)

29 lipca – Wake Up, Lia! (Optimized for XBOX Series X|S / Smart Delivery / XBOX Play Anywhere)

30 lipca – Angel Engine (Optimized for XBOX Series X|S)

30 lipca – HARDWIRED: Ghost In The Reset (Optimized for XBOX Series X|S / Smart Delivery / XBOX Play Anywhere)

30 lipca – Leafy Corner (XBOX Play Anywhere)

30 lipca – Mechaconda (Optimized for XBOX Series X|S / Smart Delivery / XBOX Play Anywhere)

30 lipca – Nightmare Shift (Optimized for XBOX Series X|S)

30 lipca – PAW Patrol: Dino World (Optimized for XBOX Series X|S)

30 lipca – Redtail Relic Rush (Optimized for XBOX Series X|S / Smart Delivery / XBOX Play Anywhere)

30 lipca – Shard Squad (Optimized for XBOX Series X|S / Smart Delivery / XBOX Play Anywhere)

30 lipca – Truxton Extreme (Optimized for XBOX Series X|S)

30 lipca – Turnip Mountain (Optimized for XBOX Series X|S)

30 lipca – Verho – Curse of Faces (Optimized for XBOX Series X|S)

30 lipca – Zombie Graveyard Simulator (Optimized for XBOX Series X|S / Smart Delivery / XBOX Play Anywhere)

31 lipca – Bee With Gun (Optimized for XBOX Series X|S / Smart Delivery / XBOX Play Anywhere)

31 lipca – Corsair Cove (Game Pass)

31 lipca – hyperdrive inn (Optimized for XBOX Series X|S / Smart Delivery / XBOX Play Anywhere)

31 lipca – Waterpark Simulator (Optimized for XBOX Series X|S)

Mikołaj Ciesielski Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.