Miłośnicy Baldur’s Gate 3 i Dispatch muszą spróbować tej gry fantasy. Demo już dostępne do ogrania

Na premierę jeszcze trochę poczekamy, ale w demo można już zagrać za pośrednictwem Steama.

Miłośnicy Baldur’s Gate 3 oraz Dispatch często doceniają rozbudowane relacje między postaciami i decyzje, które realnie wpływają na przebieg historii. Na horyzoncie pojawiła się jednak produkcja, która idzie o krok dalej i rozwija te założenia w zupełnie nowym kierunku. Mowa o Sovereign Tower, niezależnej grze fantasy, która łączy elementy strategii, narracji i zarządzania bohaterami. Sovereign Tower – miłośnicy Baldur’s Gate 3 i Disptach znajdą tu coś dla siebie W Dispatch gracze kierowali zespołem superbohaterów, dobierając ich do zadań zgodnie z umiejętnościami, co przekładało się na rozwój relacji i różne zakończenia. Z kolei Baldur’s Gate 3 pozwalał nawiązywać głębokie więzi z towarzyszami, często rozciągające się na wiele aktów fabularnych, a nawet prowadzące do wątków romantycznych. Sovereign Tower bierze te fundamenty i buduje na nich bardziej złożony system zarządzania postaciami.

Gracz wciela się w przywódcę magicznej wieży, który po boskim awansie zarządza własnym królestwem. Na jego dworze zasiadają rycerze, magowie oraz inne barwne postacie, tworzące swoisty okrągły stół doradców. Kluczem do sukcesu jest nie tylko dobór odpowiednich osób do konkretnych misji, ale także umiejętne radzenie sobie z ich ambicjami i konfliktami. Wraz z rozwojem królestwa wyzwania stają się coraz bardziej złożone, a decyzje mają długofalowe konsekwencje. Każdy bohater dysponuje zestawem cech, takich jak siła, zwinność, charyzma, magia czy spryt. To właśnie ich kombinacja decyduje o powodzeniu misji, a granica między spektakularnym sukcesem a porażką bywa bardzo cienka, co przywodzi na myśl rzuty kością znane z systemów RPG. W razie katastrofy gracze mogą jednak skorzystać z pomocy demonicznej istoty, która pozwala cofnąć czas i podjąć inną decyzję. Relacje między postaciami odgrywają tu równie istotną rolę jak statystyki. Budowanie zaufania, odkrywanie sekretów oraz prowadzenie rozmów pozwala lepiej zrozumieć intencje bohaterów i ich lojalność. Nie brakuje także wątków romantycznych, które potrafią skomplikować polityczne decyzje i wpłynąć na los całego królestwa.

Sovereign Tower stawia również na rozbudowane zarządzanie zasobami i rozwój swojego królestwa. Gracze mogą odblokowywać nowe części wieży oraz dodatkowe budynki w podbitych regionach. Przykładowo komnata alchemiczna wiedźmy umożliwia tworzenie mikstur wzmacniających postacie przed misjami, a ulepszanie ekwipunku zwiększa ich szanse na sukces. Pomocni okazują się także doradcy, którzy zbierają informacje o sojusznikach i odkrywają ich ukryte cechy. Na pierwszy plan wysuwa się jednak polityka i trudne wybory. Utrzymywanie lojalności dworu nie zawsze jest możliwe, a niektóre decyzje prowadzą do zdrad, odejść i otwartych konfliktów. Gracz musi zdecydować, czy stawia na stabilność, czy też wybiera bardziej ryzykowne działania dla dobra królestwa. Dzięki unikalnemu połączeniu strategii, narracji i systemów relacji Sovereign Tower wyróżnia się na tle innych produkcji. To propozycja dla tych, którzy cenią konsekwencje wyborów oraz głęboką interakcję z bohaterami, a przy tym szukają świeżego spojrzenia na gatunek gier narracyjnych. Demo Sovereign Tower jest już dostępne na Steam. Premiery produkcji mamy spodziewać się już w sierpniu tego roku. Niestety gra obecnie nie obsługuje polskiej wersji językowej.

Radosław Krajewski

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.