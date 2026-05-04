Influencerzy i streamerzy mają zbyt dużą władzę? „Gracze coraz częściej dostają gotowe opinie”

Cain zauważył, że twórcy coraz częściej myślą o swoich produkcjach przez pryzmat tego, jak będą one wyglądać w materiałach wideo:

Tim Cain, współtwórca serii Fallout i deweloper związany z The Outer Worlds, zabrał głos na temat rosnącego znaczenia influencerów w branży gier. W swoim materiale opublikowanym na YouTube podzielił się przemyśleniami dotyczącymi tego, jak media społecznościowe i streaming zmieniły sposób projektowania gier oraz odbioru recenzji przez graczy.

Wielu projektantów, w tym ja, często zastanawiało się, jak dane wydarzenie w grze będzie wyglądało, gdy ktoś będzie grał na żywo albo nagrywał rozgrywkę i wrzucał ją do sieci. Myśleliśmy o scenach filmowych, o finałowych bossach, o nietypowych broniach. Chcieliśmy, żeby wszystko wyglądało jak najlepiej w wideo. To jeden z powodów, dla których efekty cząsteczkowe stały się tak popularne. Nie chodziło już tylko o zwykłe „boom”. Chodziło o duże, efektowne eksplozje, kolorowe i widowiskowe, zwłaszcza w krótkich klipach, które ktoś zobaczy na kanale i nagle zapragnie zagrać w daną grę.

Według dewelopera sposób myślenia o projektowaniu gier zaczął przypominać przygotowywanie się do wywiadów:

Zaczęliśmy myśleć o grach tak, jak kiedyś o wywiadach. Kiedy szło się na rozmowę, przygotowywało się chwytliwe wypowiedzi, które dobrze zabrzmią w cytatach. Teraz zastanawiamy się, która część gry będzie dobrym materiałem dla influencerów.

Największe obawy Caina dotyczą jednak zmiany sposobu, w jaki gracze konsumują opinie o grach. Jego zdaniem część odbiorców nie tyle szuka recenzji, ile gotowych opinii

Jesteśmy w latach dwudziestych i wielu graczy nie szuka już u influencerów recenzji. Szuka u nich tego, jak ma myśleć o grach. Ludzie nie wyrabiają opinii na podstawie materiału wideo. Dostają gotową opinię z kanału, który oglądają. To oznacza, że recenzje zmieniły się z informacji typu „ta gra ma mniej walki, a więcej zagadek i dialogów” w komunikaty w stylu „ta gra jest głupia, wolna i dla dadgamerów, lepiej ją pominąć”. To ogromna różnica.

Cain przyznaje, że takie podejście ma również swoje zalety, zwłaszcza dla osób, które chcą szybko znaleźć gry dopasowane do swoich gustów: