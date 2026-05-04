Influencerzy i streamerzy mają zbyt dużą władzę? „Gracze coraz częściej dostają gotowe opinie”

Według twórcy Fallouta coraz mniej graczy potrafi samemu wyrobić sobie opinie na dany temat.
Tim Cain, współtwórca serii Fallout i deweloper związany z The Outer Worlds, zabrał głos na temat rosnącego znaczenia influencerów w branży gier. W swoim materiale opublikowanym na YouTube podzielił się przemyśleniami dotyczącymi tego, jak media społecznościowe i streaming zmieniły sposób projektowania gier oraz odbioru recenzji przez graczy.
Tim Cain zaniepokojony wpływem influencerów i streamerów na graczy
Cain zauważył, że twórcy coraz częściej myślą o swoich produkcjach przez pryzmat tego, jak będą one wyglądać w materiałach wideo:
Wielu projektantów, w tym ja, często zastanawiało się, jak dane wydarzenie w grze będzie wyglądało, gdy ktoś będzie grał na żywo albo nagrywał rozgrywkę i wrzucał ją do sieci. Myśleliśmy o scenach filmowych, o finałowych bossach, o nietypowych broniach. Chcieliśmy, żeby wszystko wyglądało jak najlepiej w wideo.
To jeden z powodów, dla których efekty cząsteczkowe stały się tak popularne. Nie chodziło już tylko o zwykłe „boom”. Chodziło o duże, efektowne eksplozje, kolorowe i widowiskowe, zwłaszcza w krótkich klipach, które ktoś zobaczy na kanale i nagle zapragnie zagrać w daną grę.
Według dewelopera sposób myślenia o projektowaniu gier zaczął przypominać przygotowywanie się do wywiadów:
Zaczęliśmy myśleć o grach tak, jak kiedyś o wywiadach. Kiedy szło się na rozmowę, przygotowywało się chwytliwe wypowiedzi, które dobrze zabrzmią w cytatach. Teraz zastanawiamy się, która część gry będzie dobrym materiałem dla influencerów.
Największe obawy Caina dotyczą jednak zmiany sposobu, w jaki gracze konsumują opinie o grach. Jego zdaniem część odbiorców nie tyle szuka recenzji, ile gotowych opinii
Jesteśmy w latach dwudziestych i wielu graczy nie szuka już u influencerów recenzji. Szuka u nich tego, jak ma myśleć o grach. Ludzie nie wyrabiają opinii na podstawie materiału wideo. Dostają gotową opinię z kanału, który oglądają.
To oznacza, że recenzje zmieniły się z informacji typu „ta gra ma mniej walki, a więcej zagadek i dialogów” w komunikaty w stylu „ta gra jest głupia, wolna i dla dadgamerów, lepiej ją pominąć”. To ogromna różnica.
Cain przyznaje, że takie podejście ma również swoje zalety, zwłaszcza dla osób, które chcą szybko znaleźć gry dopasowane do swoich gustów:
Ma to pozytywną stronę. Łatwo znaleźć kogoś, kto podziela twoje preferencje i może być dobrym przewodnikiem przy wyborze nowych gier. Sam tak robię. Sprawdzam opinie o grach, które znam. Jeśli ktoś lubi to, co ja, i nie lubi tego, czego ja nie lubię, to zaczynam mu ufać przy kolejnych recenzjach.
Jednocześnie twórca podkreśla, że coraz częściej spotyka się z bezrefleksyjnym powielaniem opinii:
Negatywem jest to, że coraz więcej osób oddaje swój osąd w ręce ludzi z internetu. To podejście typu „nie chcę o tym myśleć, powiedz mi, co mam o tym sądzić”. Widzę to nawet na swoim kanale, gdy pojawiają się niemal identyczne komentarze. Ludzie cytują influencerów bez kontekstu, czasem nawet w sytuacjach, w których to nie ma sensu.
Na koniec Cain przyznał, że z niepokojem patrzy w przyszłość dyskusji o grach:
Jestem ciekaw, bo mamy 2026 rok i nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądać za 5-10 lat. Obawiam się dwóch scenariuszy. Albo wszystko zamknie się jeszcze bardziej w bańkach i ludzie będą słuchać jednego influencera lub małej grupy. Albo kolejne pokolenie się tym zmęczy i zacznie odrzucać takie szufladkowanie.
Internet sprawia, że takie wahadło potrafi wychylać się bardzo daleko i bardzo szybko. Nie wiem, w którą stronę to pójdzie, ale tak zmieniały się gry, influencerzy i media społecznościowe przez ostatnie cztery lub pięć lat.
Warto przypomnieć, że w grudniu Cain ogłosił powrót do Obsidian Entertainment, należącego do Xbox Game Studios. Deweloper pracuje obecnie nad niezapowiedzianym projektem, który, jak sam twierdzi, może okazać się trudny do odgadnięcia przez fanów.
