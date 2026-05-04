Ta gra udaje Minecrafta, ale pod jednym względem jest już teraz od niego lepsza

Twórcy Hytale nie chcą sklepu z modami. Stawiają na darmowy dostęp i wsparcie społeczności.

Hytale to sandboxowa gra RPG od Hypixel Studios inspirowana Minecraftem, stawiająca na eksplorację i budowanie. Zadebiutowała w formule wczesnego dostępu w 2026 roku. Twórcy gry zabrali głos w sprawie jednego z najbardziej kontrowersyjnych tematów – płatnych modów. Szef studia Simon Collins-Laflamme podkreślił, że zespół chce znaleźć rozwiązanie, które pozwoli wspierać twórców, ale jednocześnie nie zepsuje doświadczenia graczy. Hytale bez płatnych modów? Na ten moment kierunek jest jasny – mody dostępne bezpośrednio w grze mają pozostać darmowe. Twórcy nie chcą, by przeglądarka modów przypominała sklep pełen mikropłatności i nachalnych ofert.

Chcę, żeby gracze otwierali przeglądarkę modów i czuli się jak w społecznej bibliotece pełnej ciekawych rzeczy, a nie jak w centrum handlowym. Znaczenie modów w Hytale nie jest przypadkowe. Produkcja wyraźnie inspiruje się Minecraft, stawiając na kreatywność, budowanie i swobodę działania. W takich grach to właśnie społeczność i jej mody często odpowiadają za rozwój zawartości, wydłużenie życia tytułu i powstawanie zupełnie nowych sposobów zabawy. Jednocześnie studio nie zamyka się na możliwość wspierania twórców finansowo. Zamiast bezpośredniej sprzedaży modów rozważany jest model dobrowolnego wsparcia, np. poprzez system przypominający Patronite. Gracze mogliby nagradzać autorów, ale bez presji i bez blokowania dostępu do podstawowej zawartości.

Twórcy chcą również uniknąć sytuacji, w której projekt gry byłby podporządkowany modom tworzonym z myślą o zarobku. Zamiast zostawiać „luki” do wypełnienia przez społeczność, plan zakłada rozwijanie pełnoprawnej produkcji, wokół której naturalnie rośnie ekosystem twórców. Wolałbym ekosystem, który jest otwarty, hojny i pełen życia, niż taki, w którym każda ciekawa rzecz kończy się ekranem płatności. Na razie nie zapadły ostateczne decyzje, a studio zbiera opinie graczy i moderów. Wszystko jednak wskazuje na to, że Hytale spróbuje wypracować model, który pozwoli pogodzić interesy obu stron – bez wprowadzania rozwiązań, które mogłyby zniechęcić społeczność.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










