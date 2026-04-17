Miał być nowy Driver, wyszła techniczna wtopa. Twórcy Samsona obiecują kolejne poprawki

W związku z tym, że marka Driver od lat gryzie ziemię, przyszło nam zadowolić się jej duchowym następcą. Czyli Samsonem.

Kłopot w tym, że za produkcją tą naprawdę trudny start. I to taki wymagający szybkich poprawek. Twórcy Samsona obiecują kolejne aktualizacje naprawiające błędy Samson to gra, za którą stoi Liquid Swords – studio złożone z byłych deweloperów mających w CV takie produkcje, jak Just Cause czy też Mad Max. Tytuł ten oficjalną premierę zaliczył 8 kwietnia 2026 roku, ukazując się wyłącznie na komputerach osobistych. – Masz swobodę podchodzenia do misji na różne sposoby, a świat wspiera i zachęca do eksploracji. Jednocześnie doświadczenie jest zaprojektowane w sposób przemyślany i celowy, a nie nieskończony czy oparty wyłącznie na modelu sandbox.

Masz wolność poruszania się po mieście i odkrywania go, ale świat został zaprojektowany z myślą o gęstości, tempie i celu. Stawiamy na wartościową zawartość, a nie na samą skalę – mówili jeszcze pod koniec ubiegłego roku twócy.

Niemniej zapewnienia to jedno, a rzeczywistość to coś zupełnie innego. Samson wszedł na ring z ogromnymi technicznymi problemami. Z jednej strony gra została bardzo słabo zoptymalizowana, dusząc się nawet na mocniejszych specyfikacjach. Z drugiej często zwyczajnie wywala graczy do pulpitu. A z trzeciej pojawiły się nawet błędy uniemożliwiające ukończenie poszczególnych misji. W efekcie Liquid Swords błyskawicznie zapowiedziało rozpoczęcie prac nad ratowaniem sytuacji, zapowiadając, iż jeszcze w kwietniu ukażą się łatki ratujące sytuację.

Najbliższa zostanie wydana 22 kwietnia. Deweloperzy ujawnili, iż wraz z nią Samson wzbogaci się o ulepszony system walki oraz optymalizację wydajności. Przewidziano także zmiany w sterowaniu oraz, dla fanów kosmetyki, dodatkowe warianty samochodów. Tydzień później, tj. 29 kwietnia, studio pochyli się nad rzeczami, o które prosiła społeczność oraz dołoży do tego kolejne usprawnienia stabilności oraz rozgrywki. Czy to koniec? Oczywiście, że nie, bo kolejna łatka jest już zaplanowana na 6 maja, aczkolwiek jej zawartości jeszcze nie znamy. Wiemy natomiast, iż w połowie maja poprawiona ma zostać walka, a w połowie czerwca jazda pojazdami. Z kolei jesienią Samson wreszcie ma trafić na PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Oby jednak w lepszym stanie, niż ma to miejsce obecnie. Wczytywanie ramki mediów.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

