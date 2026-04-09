Samson debiutuje z wielkimi problemami. Po niezbyt pozytywnym przyjęciu twórcy zapowiadają ogromną łatkę

Debiutancka produkcja studia Liquid Swords, Samson: A Tyndalston Story, zaliczyła wyboisty start na platformie Steam. Mimo ogromnych oczekiwań (to nowe studio Christofera Sundberga, twórcy serii Just Cause), gra zmaga się z falą krytyki dotyczącą stanu technicznego.
Samson – mieszane uczucia społeczności
Obecna sytuacja tytułu prezentuje się następująco: na Steamie jedynie 53 procent z 932 ocen pozytywnie wypowiada się o Samson. Metascore nie poprawia tej sytuacji – widzimy tam 53 punkty na 100 możliwych. Gracze skarżą się przede wszystkim na fatalną optymalizację, częste crashe (zamykanie gry do pulpitu) oraz błędy uniemożliwiające ukończenie misji.
