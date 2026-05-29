Black Desert Online kończy zmiany balansu PvP i wprowadza nowe kary za AFK oraz nową zawartość PvE

Najnowsza aktualizacja do Black Desert Online wprowadzi kilka istotnych dla graczy zmian.

Najnowsza aktualizacja do Black Desert Online kończy obecny etap zmian balansu PvP, nad którym od dłuższego czasu pracowało studio Pearl Abyss. Twórcy zapowiadają jednocześnie, że już w przyszłym miesiącu rozpoczną się prace nad balansem zawartości PvE. Aktualizacja wprowadza również nowe kary za AFK w Arena of Solare, poprawki jakości rozgrywki, zmiany ekonomiczne w Central Market oraz nową zawartość PvE. Nowa aktualizacja do Black Desert Online Pearl Abyss od kilku miesięcy stopniowo wprowadzało zmiany mające poprawić balans rozgrywki PvP. Najnowszy patch kończy ten etap prac akurat przed drugą połową obecnego sezonu Arena of Solare. Deweloperzy przypominają, że jeszcze do niedawna unikali wprowadzania tak dużych zmian w trakcie trwania sezonu rankingowego, szczególnie na jego wczesnym etapie. Tym razem zdecydowano się jednak na wyjątek. W związku z tym gracze rywalizujący w PvP powinni dokładnie przeanalizować pełną listę zmian, ponieważ część klas i umiejętności mogła zostać znacząco zmodyfikowana. Studio zapewnia jednak, że nadal będzie monitorować sytuację i reagować na ewentualne problemy związane z balansem. Z kolei już od przyszłego miesiąca uwaga deweloperów skierowana ma zostać na balans aktywności PvE.

Jedną z najważniejszych nowości aktualizacji są również nowe kary dla graczy AFK w Arena of Solare. System ma poprawić jakość meczów rankingowych i ograniczyć problem osób pozostających nieaktywnymi podczas rozgrywek. Pierwsze przewinienie zakończy się ostrzeżeniem. Drugie będzie skutkować 24-godzinną blokadą matchmakingu. Gracze otrzymają również status dezertera i stracą możliwość zdobycia nagród za dany mecz. Kolejne naruszenia będą skutkowały coraz surowszymi karami, maksymalnie nawet 30-dniowym zawieszeniem dostępu do matchmakingu. Twórcy podkreślają jednak, że wraz z końcem sezonu konto każdego gracza zostanie wyczyszczone z wcześniejszych przewinień, dzięki czemu wszyscy rozpoczną kolejny sezon z czystą kartą.

GramTV przedstawia:

Aktualizacja przynosi także szereg usprawnień poprawiających komfort rozgrywki. Zmiany objęły między innymi system Find My Item, mechanikę przeciążenia dużych statków oraz system stackowania przedmiotów, co ma pomóc graczom lepiej organizować miejsce w ekwipunku i magazynach. Zmiany pojawiły się również w ekonomii gry. Central Market otrzymał kolejną serię korekt cen, podobną do tej wprowadzonej w kwietniu. Pearl Abyss chce w ten sposób poprawić opłacalność przedmiotów, których ceny rynkowe były zbyt niskie względem kosztów ich zdobywania lub tworzenia. Deweloperzy zwracają uwagę między innymi na mikstury energii, których popyt znacząco wzrósł, jednak ceny na rynku nie odzwierciedlały aktualnej sytuacji ekonomicznej, przez co handel nimi przestał być opłacalny. Patch dodaje także nową zawartość PvE pod nazwą “Altar of Blood – The 2nd Abyssal Illusion”. Nowa wersja aktywności ma być trudniejsza niż wcześniej, ponieważ usunięto urządzenia wskazujące miejsca pojawiania się przeciwników. Twórcy przygotowali również nagrody za pierwsze ukończenie wyzwania oraz dodatkowe bonusy dla graczy.