Gran Turismo 7 z nowościami. Czerwcowa aktualizacja wprowadzi 5 kolejnych aut

Od premiery Gran Turismo 7 minęły już ponad 4 lata. Twórcy wspomnianej produkcji nadal wspierają jednak swoją produkcję i sukcesywnie poszerzają dostępne w grze listę samochodów. Już niedługo do najnowszej odsłony serii Gran Turismo trafią kolejne auta, deweloperzy ze studia Polyphony Digtial zapowiedzieli nadchodzące nowości zwiastunem.

Gran Turismo 7 otrzyma w czerwcu 5 nowych samochodów. Twórcy prezentują zawartość darmowej aktualizacji

Zgodnie z przekazanymi informacjami nadchodząca aktualizacja Gran Turismo 7 zostanie udostępniona 11 czerwca 2026 roku. Polyphony Digtial zapowiada, że wspomniany update wprowadzi do gry „cztery prototypy samochodów wyścigowych oraz samochód bezpieczeństwa”. Rzućcie okiem na zwiastun na dole wiadomości i sprawdźcie, czego dokładnie można spodziewać się po czerwcowym patchu.