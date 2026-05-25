Gran Turismo 7 z nowościami. Czerwcowa aktualizacja wprowadzi 5 kolejnych aut

Mikołaj Ciesielski
2026/05/25 18:30
Polyphony Digtial przypomina graczom o swojej produkcji.

Od premiery Gran Turismo 7 minęły już ponad 4 lata. Twórcy wspomnianej produkcji nadal wspierają jednak swoją produkcję i sukcesywnie poszerzają dostępne w grze listę samochodów. Już niedługo do najnowszej odsłony serii Gran Turismo trafią kolejne auta, deweloperzy ze studia Polyphony Digtial zapowiedzieli nadchodzące nowości zwiastunem.

Gran Turismo 7 otrzyma w czerwcu 5 nowych samochodów. Twórcy prezentują zawartość darmowej aktualizacji

Zgodnie z przekazanymi informacjami nadchodząca aktualizacja Gran Turismo 7 zostanie udostępniona 11 czerwca 2026 roku. Polyphony Digtial zapowiada, że wspomniany update wprowadzi do gry „cztery prototypy samochodów wyścigowych oraz samochód bezpieczeństwa”. Rzućcie okiem na zwiastun na dole wiadomości i sprawdźcie, czego dokładnie można spodziewać się po czerwcowym patchu.

Twórcy Gran Turismo 7 ujawnili, że już w przyszłym miesiącu w ręce fanów trafią BMW M Hybrid V8, Ferrari 499P, Peugeot 9X8, Porsche 963 oraz WEC Porsche 992 Turbo S Safety Car. Dajcie znać, czy zamierzacie wrócić w czerwcu do produkcji studia Polyphony Digital i przetestować wymienione samochody.

Na koniec warto przypomnieć, że Gran Turismo 7 zadebiutowało PlayStation 4 i PlayStation 5 w marcu 2022 roku. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji studia Polyphony Digital, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Gran Turismo 7 – z miłości do motoryzacji.

Źródło:https://www.gran-turismo.com/pl/gt7/news/00_4137336.html

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

