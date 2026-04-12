Samson otrzyma w kwietniu dwie aktualizacje. Twórcy przedstawili plan działania

Samson zadebiutował na rynku z dużymi problemami. Gra doczekała się już pierwszej aktualizacji i poprawek, ale to dopiero początek. Deweloperzy ze studia Liquid Swords przedstawili bowiem plan działania na kwiecień i ujawnili, kiedy Samson doczeka się kolejnych „łatek”.

Twórcy Samson przedstawili plan działania na kwiecień. Gra otrzyma dwie aktualizacje

Zgodnie z przekazanymi informacjami Samson już 15 kwietnia 2026 roku otrzyma drugą aktualizację. Nadchodzący patch skupi się przede wszystkim na poprawie stabilności. Liquid Swords zapowiada, że wspomniany update wprowadzi też kolejne „udoskonalenia rozgrywki” i uwzględni przekazywane przez graczy opinie.