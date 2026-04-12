Samson otrzyma w kwietniu dwie aktualizacje. Twórcy przedstawili plan działania

Deweloperzy ze studia Liquid Swords zabierają się za łatanie swojej produkcji.
Samson zadebiutował na rynku z dużymi problemami. Gra doczekała się już pierwszej aktualizacji i poprawek, ale to dopiero początek. Deweloperzy ze studia Liquid Swords przedstawili bowiem plan działania na kwiecień i ujawnili, kiedy Samson doczeka się kolejnych „łatek”.
Zgodnie z przekazanymi informacjami Samson już 15 kwietnia 2026 roku otrzyma drugą aktualizację. Nadchodzący patch skupi się przede wszystkim na poprawie stabilności. Liquid Swords zapowiada, że wspomniany update wprowadzi też kolejne „udoskonalenia rozgrywki” i uwzględni przekazywane przez graczy opinie.
Kolejna – trzecia – aktualizacja zostanie natomiast udostępniona 22 kwietnia 2026 roku. Niestety na ten moment nie wiemy, jakich poprawek doczeka się wówczas Samson. Deweloperzy wciąż „dopracowują szczegóły” patcha, a więcej informacji mamy otrzymać bliżej zaplanowanej daty wydania patcha.
Dziękujemy, że jesteście z nami! Cieszymy się, że możemy wspólnie ulepszać tę grę. Chcielibyśmy również podziękować wszystkim, którzy zagrali w Samson i podzielili się cennymi opiniami na temat swoich wrażeń z gry – napisali deweloperzy ze studia Liquid Swords.
Na koniec przypomnijmy, że premiera gry Samson miała miejsce 8 kwietnia 2026 roku. Obecnie produkcja studia Liquid Swords dostępna jest wyłącznie na komputerach osobistych. Wspomniany tytuł otrzymał blisko 1700 recenzji na Steam, ale tylko 54% z nich to opinie pozytywne.
