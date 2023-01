Narzędzia moderskie do Metro Exodus od 4A Games. Nieograniczone możliwości

Pomimo niezwykle ciężkiej sytuacji deweloperów z ukraińskiego studia 4A Games (o której więcej możecie dowiedzieć się w naszej wczorajszej wiadomości), zespół poświęcił swój czas na zorganizowanie niezwykle miłej niespodzianki dla fanów gry Metro Exodus i udostępnił zaawansowane narzędzia moderskie dla wspomnianego tytułu o nazwie Exodus SDK.

Zaawansowane narzędzia moderskie do Metro Exodus dostępne dla posiadaczy gry

Zgodnie z tym, co ujawnili sami deweloperzy, Exodus SDK to bardzo zaawansowane narzędzia moderskie, w których znajdziemy praktycznie wszystko, do czego dostęp posiadały osoby pracujące nad grą Metro Exodus. Najpewniej więc pozwolą one fanom tworzyć równie bardzo skomplikowane modyfikacje, np. z zupełnie nowymi lokacjami czy wątkami fabularnymi.