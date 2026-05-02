Metro 2039 przyciąga ogromne zainteresowanie. Milion zapisów na listach życzeń w dwa tygodnie

Nowa odsłona serii cieszy się dużym zainteresowaniem przed premierą.
4A Games poinformowało, że Metro 2039 osiągnęło milion zapisów na listach życzeń w zaledwie dwa tygodnie od ujawnienia. Zainteresowanie, które widzieliśmy przy pierwszym zwiastunie nie maleje - powrót serii po kilku latach przerwy spotkał się z dużym entuzjazmem społeczności.
Akcja Metro 2039 ponownie przeniesie graczy do moskiewskiego metra, jednak wydarzenia rozgrywają się po znacznym upływie czasu od poprzednich części. Społeczności żyjące pod ziemią mają być teraz zjednoczone pod rządami tajemniczej postaci znanej jako Führer Hunter. Gracze wcielą się w bohatera określanego jako The Stranger, którego wizje i koszmary będą odgrywać ważną rolę w fabule. Zaprezentowany materiał pokazał również powrót charakterystycznych mechanik serii, takich jak zarządzanie filtrem powietrza czy eksploracja niebezpiecznego środowiska. Choć szczegóły rozgrywki są na razie ograniczone, twórcy zapowiadają rozwinięcie znanych elementów.
#METRO2039 trafił na milion list życzeń Jesteśmy oszołomieni, że osiągnęliśmy ten kamień milowy tak szybko po ujawnieniu. Dziękujemy za Wasze niesamowite wsparcie, nie możemy się doczekać, aby zaprosić Was do Metra tej zimy.
Metro 2039 ma zadebiutować zimą na PC, PS5 oraz Xbox Series X/S. Dokładna data premiery nie została jeszcze ujawniona.
