Metro 2039 przyciąga ogromne zainteresowanie. Milion zapisów na listach życzeń w dwa tygodnie

4A Games poinformowało, że Metro 2039 osiągnęło milion zapisów na listach życzeń w zaledwie dwa tygodnie od ujawnienia. Zainteresowanie, które widzieliśmy przy pierwszym zwiastunie nie maleje - powrót serii po kilku latach przerwy spotkał się z dużym entuzjazmem społeczności.

Metro 2039 – ogromne zainteresowanie po zapowiedzi

Twórcy Metro 2039 podkreślają, że są zaskoczeni tempem, w jakim gra zdobyła popularność. Wynik miliona wishlist w tak krótkim czasie to jeden z najlepszych rezultatów dla produkcji z tego gatunku, zwłaszcza że od premiery Metro Exodus minęło już kilka lat. Metro 2039 zostało zaprezentowane w ubiegłym miesiącu jako pełnoprawna kontynuacja serii, a nie poboczny projekt. Podczas ostatniego pokazu Microsoft ujawniono pierwsze szczegóły dotyczące fabuły oraz fragmenty rozgrywki.