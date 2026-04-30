Atomfall trafi na mały ekran. Powstaje serial na podstawie gry

Wydane wiosną ubiegłego roku Atomfall zebrało mieszane opinie. Zarówno ze strony recenzentów, jak i graczy.

Mimo tego tytuł sprzedał się nieźle. I najwyraźniej jest początkiem większego IP. Atomfall dostanie własny serial Serwis Deadline ujawnił, iż powstaje adaptacja gry Atomfall, która zostanie wydana w formie serialu. Za serię odpowiedzialne będzie Two Brothers Pictures, które działać będzie w ramach koprodukcji wraz z Rebellion, za którym stoją Jason i Chris Kingsley. Studio to stworzyło m.in. nominowanego do Emmy, Złotych Globów i BAFTA Zaginionego. Jego założycielami są, zgodnie z nazwą, bracia – Harry i Jack Williams. To oni stworzą scenariusz do serialowego Atomfalla

Atomfall ma tak charakterystyczny brytyjski ton i scenerię, że praca nad jego rozwojem wraz z zespołem Rebellion była prawdziwą radością – zwłaszcza jako dwaj bracia współpracujący z dwoma [innymi – przyp. red.] braćmi. Jest coś niezwykle ekscytującego w rozszerzaniu tej dziwnej, niepokojącej historii na potrzeby telewizji – stwierdzili bracia Williams. Harry i Jack wykazali się wyraźną miłością do Atomfall i opowiadali o swoich własnych, konkretnych zakończeniach, do których dotarli podczas grania. Zawsze ekscytująca jest współpraca z ludźmi, którzy dzielą tę samą pasję do tworzenia i opowiadania wspaniałych historii. Jesteśmy pewni, że to partnerstwo pomoże dostarczyć serial telewizyjny, który zachwyci zarówno fanów gry, jak i nowych odbiorców – dodali z kolei bracia Kingsley.

Sam projekt znajduje się dopiero na bardzo wczesnym etapie rozwoju. W efekcie nie wiemy jeszcze nic ani o obsadzie, ani terminie potencjalnej premiery. Nie wiemy też, ile odcinków miałaby liczyć ewentualna produkcja. Można jednak założyć, że fabuła, podobnie jak growy pierwowzór, przeniesie nas do Anglii Północnej po atomowej katastrofie. Tymczasem samo Rebellion myśli już o kontynuacji.

