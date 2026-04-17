Wojna w Ukrainie miała ogromny wpływ na Metro 2039

Nowa odsłona kultowej serii FPS powstaje w cieniu realnego konfliktu. Twórcy mówią wprost o wpływie wydarzeń zza naszej granicy.

Od pewnego czasu wiemy już na pewno, że powstanie nowa odsłona kultowego Metro. Ggra została oficjalnie ujawniona — Metro 2039 nadchodzi, ku uciesze fanów mrocznej, postapokaliptycznej serii FPS. Okazuje się, że wojna w Ukrainie miała ogromny wpływ na grę. Metro 2039 – gra mocno osadzona w rzeczywistości Nowa produkcja studia 4A Games będzie czwartą główną częścią cyklu i pierwszą od czasu Metro Exodus z 2019 roku. Twórcy wracają do bardziej klasycznej formuły — zamiast półotwartego świata ponownie trafimy do tuneli moskiewskiego metra, gdzie liczyć się będą przetrwanie, eksploracja i klimat.

Najciekawsze jest jednak to, jak bardzo projekt zmienił się pod wpływem rzeczywistych wydarzeń. Jak przyznał producent wykonawczy Jon Bloch, w wywiadzie dla Xbox Wire, rosyjska inwazja na Ukrainę całkowicie przeorganizowała zarówno życie zespołu, jak i samą grę. Część twórców pracowała w trakcie wojny, mierząc się z przerwami w dostawie prądu, koniecznością relokacji i codzienną niepewnością. Wszystko, co zaplanowaliśmy dla kolejnego rozdziału Metro, uległo zmianie.

Efekt? Metro 2039 ma być znacznie bardziej osobiste i „bliższe ziemi” niż poprzednie części. Zamiast opowieści o zapobieganiu wojnie, gra skupi się na jej konsekwencjach — przetrwaniu, stracie i cenie wolności. W centrum historii znajdzie się nowy bohater znany jako The Stranger, który zostaje wciągnięty z powrotem do życia w metrze. Świat gry ma być bardziej zunifikowany, ale jednocześnie bardziej opresyjny — frakcje znane z wcześniejszych części zostały podporządkowane jednemu, autorytarnemu systemowi. Rozgrywka pozostanie więc wierna korzeniom serii — twórcy stawiają na powolne tempo, ograniczone zasoby i napięcie budowane przez każdy krok. Powrócą także znane zagrożenia, a eksploracja znów odegrają kluczową rolę. Tak przynajmniej zapowiadają twórcy. Wszystko wskazuje na to, że Metro 2039 może być najciemniejszą i najbardziej dojrzałą odsłoną serii — nie tylko ze względu na fabułę, ale też kontekst, w jakim powstaje.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










