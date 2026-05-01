Nowy LEGO Batman gotowy na premierę. Legacy of the Dark Knight trafia do produkcji końcowej

Twórcy potwierdzają status gold przed debiutem w maju.
Studio TT Games potwierdziło, że LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight osiągnęło złoty status. Oznacza to zakończenie głównych prac nad produkcją i przygotowanie jej do premiery zaplanowanej na 22 maja na PC oraz konsolach nowej generacji.
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight – co wiemy przed premierą
Nowa odsłona serii ma być przygodą w otwartym świecie, która połączy różne interpretacje Batmana znane z komiksów, filmów i seriali. Gracze wcielą się w Bruce’a Wayne’a na początku jego drogi – od treningu z Ligą Zabójców po moment, w którym staje się obrońcą Gotham City.
W trakcie rozgrywki nie zabraknie znanych postaci. Na ekranie pojawią się sojusznicy tacy jak Robin, Nightwing czy Catwoman, a także przeciwnicy pokroju Jokera i Bane’a. Twórcy zapowiadają historię łączącą różne wątki z uniwersum, tworząc nową interpretację początków Mrocznego Rycerza.
Dla osób zainteresowanych dodatkowymi treściami przygotowano edycję Deluxe. Zawiera ona dodatkową misję fabularną, w której gracze pokierują Jokerem i Harley Quinn podczas ucieczki z Arkham Asylum. W ramach rozszerzenia pojawi się także tryb Mayhem Mode, pozwalający siać chaos w Gotham tym duetem. Oba elementy mają trafić do gry we wrześniu 2026 roku.
GramTV przedstawia:
Na premierę przewidziano również zestawy dodatkowej zawartości, w tym pakiety inspirowane trylogią Arkham oraz Batman Beyond, a także nowe stroje w ramach Sinister Pack.
Wyrusz w podróż, która zaczyna się od początków Batmana – młodego Bruce’a Wayne’a trenującego w Lidze Cieni, by stać się bohaterem Gotham City i stworzyć nową rodzinę sojuszników wraz z Jimem Gordonem, Catwoman, Robinem, Nightwingiem i Batgirl. Staw czoła stale rosnącemu zagrożeniu ze strony galerii złoczyńców Batmana, mierząc się z Jokerem, Pingwinem, Mr. Freeze'em, Poison Ivy, Bane'em i wieloma innymi.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!