Nowy LEGO Batman gotowy na premierę. Legacy of the Dark Knight trafia do produkcji końcowej

Mikołaj Berlik
2026/05/01 10:30
Twórcy potwierdzają status gold przed debiutem w maju.

Studio TT Games potwierdziło, że LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight osiągnęło złoty status. Oznacza to zakończenie głównych prac nad produkcją i przygotowanie jej do premiery zaplanowanej na 22 maja na PC oraz konsolach nowej generacji.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight – co wiemy przed premierą

Nowa odsłona serii ma być przygodą w otwartym świecie, która połączy różne interpretacje Batmana znane z komiksów, filmów i seriali. Gracze wcielą się w Bruce’a Wayne’a na początku jego drogi – od treningu z Ligą Zabójców po moment, w którym staje się obrońcą Gotham City.

W trakcie rozgrywki nie zabraknie znanych postaci. Na ekranie pojawią się sojusznicy tacy jak Robin, Nightwing czy Catwoman, a także przeciwnicy pokroju Jokera i Bane’a. Twórcy zapowiadają historię łączącą różne wątki z uniwersum, tworząc nową interpretację początków Mrocznego Rycerza.

Dla osób zainteresowanych dodatkowymi treściami przygotowano edycję Deluxe. Zawiera ona dodatkową misję fabularną, w której gracze pokierują Jokerem i Harley Quinn podczas ucieczki z Arkham Asylum. W ramach rozszerzenia pojawi się także tryb Mayhem Mode, pozwalający siać chaos w Gotham tym duetem. Oba elementy mają trafić do gry we wrześniu 2026 roku.

Na premierę przewidziano również zestawy dodatkowej zawartości, w tym pakiety inspirowane trylogią Arkham oraz Batman Beyond, a także nowe stroje w ramach Sinister Pack.

Wyrusz w podróż, która zaczyna się od początków Batmana – młodego Bruce’a Wayne’a trenującego w Lidze Cieni, by stać się bohaterem Gotham City i stworzyć nową rodzinę sojuszników wraz z Jimem Gordonem, Catwoman, Robinem, Nightwingiem i Batgirl. Staw czoła stale rosnącemu zagrożeniu ze strony galerii złoczyńców Batmana, mierząc się z Jokerem, Pingwinem, Mr. Freeze'em, Poison Ivy, Bane'em i wieloma innymi.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight zadebiutuje 22 maja na PC, PS5 oraz Xbox Series X/S. Wersja na Nintendo Switch 2 ma pojawić się w późniejszym terminie.

Źródło:https://gamingbolt.com/lego-batman-legacy-of-the-dark-knight-has-gone-gold

Mikołaj Berlik
