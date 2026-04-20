Nowy gameplay z Metro 2039. Twórcy pokazali mrok moskiewskich podziemi

Twórcy Metro 2039 po tym, jak już ujawnili swoją grę, nie dają nam o niej zapomnieć. Oto pojawił się kolejny materiał.

Materiał krótki, mający charakter teaser. Ale jednocześnie pokazujący ciekawe rzeczy. Nowe fragmenty rozgrywki z Metro 2039 Nowy film z Metro 2039 nazwano po prostu GAMEPLAY TEASER i trwa on dokładnie 1 minutę i 11 sekund. W tym czasie deweloperzy z 4A Games pokazują nam kilka różnych fragmentów rozgrywki. Na początek zwiedzamy opuszczoną stację metra, pełną pokruszonego betonu, powyginanych stalowych prętów, a jest nawet miejsce na… ciało. Niemniej to nasz najmniejszy problem, bo chwilę po zauważeniu zwłok naszym oczom ukazuje się stado mutantów. W tej sytuacji protagonista rozpoczyna ucieczkę w dół niedziałających ruchomych schodów, ale jedna z bestii go dopada. Ostatkiem sił bohater pokonuje ją, wbijając w jej głowę nóż, a po chwili zostaje wciągnięty przez grupę ludzi za stalowe drzwi, które powoli zamykają się, zagradzając drogę poczwarom.

Metro 2039 zostało oficjalnie zaprezentowane w ostatni czwartek. To wtedy ukraińskie studio 4A Games oraz austriacki wydawca Deep Silver opublikowali pełnoprawny zwiastun, wrzucając przy tym do sieci kilka screenów oraz dzieląc się z nami sporą dawką szczegółów. Wiemy więc, że pokierujemy poczynaniami Nieznajomy, który będzie pierwszym w historii serii protagonistą przemawiającym własnym głosem. Cała intryga tyczy się będzie zaś tzw. Nowej Rzeszy, na której czele stoi znany fanom książek i poprzednich gier Hunter. Jego rządy naznaczone są jednak uciskiem i propagandą, przez co Nieznajomy musi wrócić do moskiewskiego metra, chociaż wcale tego nie chce.

GramTV przedstawia:

Nadchodząca produkcja będzie czwartą odsłoną growego cyklu Metro, opartego na książkach Dmitrya Glukhovsky’ego. Metro 2039 ma ukazać się już najbliższej zimy. Gra dostępna będzie na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S, ale również i na komputerach osobistych. Na tych ostatnich będzie można ją nabyć poprzez Steama, Epic Games Store oraz Xbox Store.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

