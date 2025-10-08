Metaphor: ReFantazio zbliża się do rocznicy. Atlus zaprasza na „specjalny” stream

Metaphor: ReFantazio świętuje rok na rynku. Atlus szykuje „specjalny” stream
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Atlus West, stream z okazji rocznicy Metaphor: ReFantazio odbędzie się 10 października 2025 roku. Organizatorzy wskazują, że głównym celem transmisji jest uczczenie tego jednorocznego kamienia milowego gry. Niemniej jednak, w oficjalnym komunikacie Atlusa zaznaczono, że stream jest wydarzeniem „specjalnym”. Jak dotąd nie ujawniono żadnych dodatkowych detali dotyczących natury tego enigmatycznego ogłoszenia.
Biorąc pod uwagę ten odbiór Metaphor: ReFantazio, fani i analitycy spekulują na temat potencjalnych nowości, które mogą zostać ogłoszone podczas październikowego wydarzenia. Od pewnego czasu krążą niepotwierdzone doniesienia sugerujące, że gra może zostać przeniesiona na konsolę Nintendo Switch. Inną opcją jest ogłoszenie DLC, bądź też prezentacja ulepszonej i rozszerzonej wersji gry. Chociaż na ogłoszenie pełnoprawnej kontynuacji Metaphor: ReFantazio może być jeszcze nieco za wcześnie, to jednak scenariusz ten nie jest całkowicie wykluczony.
Przygotuj się na następną ewolucję gatunku fantasy JRPG z Metaphor: ReFantazio, zdobywcą ponad 50 nagród. Gra jest już dostępna i oferuje darmową wersję demonstracyjną z możliwością przeniesienia danych zapisu do pełnej wersji. Weź udział w królewskich zmaganiach o tron i przyszłość. Decyduj o swoim przeznaczeniu, zmierz się z lękami i przebudź uśpione w twoim sercu magiczne moce Archetype. Połącz siły z barwną galerią postaci i wyrusz w porywającą podróż, w której czeka cię wiele godzin wciągającej eksploracji, dynamicznego połączenia walki turowej z walką w czasie rzeczywistym oraz ekscytujących odkryć. – brzmi opis gry.
