Metaphor: ReFantazio zbliża się do rocznicy. Atlus zaprasza na „specjalny” stream

W czerwcu dowiedzieliśmy się, że Metaphor: ReFantazio sprzedało się w liczbie ponad dwóch milionów egzemplarzy. Atlus przygotowuje tymczasem obchody pierwszej rocznicy gry. W związku ze znacznym sukcesem, jaki odniosła produkcja, twórcy planują zorganizowanie specjalnego wydarzenia transmitowanego na żywo.

Metaphor: ReFantazio świętuje rok na rynku. Atlus szykuje „specjalny” stream

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Atlus West, stream z okazji rocznicy Metaphor: ReFantazio odbędzie się 10 października 2025 roku. Organizatorzy wskazują, że głównym celem transmisji jest uczczenie tego jednorocznego kamienia milowego gry. Niemniej jednak, w oficjalnym komunikacie Atlusa zaznaczono, że stream jest wydarzeniem „specjalnym”. Jak dotąd nie ujawniono żadnych dodatkowych detali dotyczących natury tego enigmatycznego ogłoszenia.