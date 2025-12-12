Ogłoszono Total War: WARHAMMER 40,000. Rewelacyjna wiadomość dla fanów na TGA 2025

Seria Total War po raz pierwszy przenosi swoją strategiczną głębię w odległą przyszłość. SEGA i The Creative Assembly ujawniły Total War: WARHAMMER 40,000, tytuł osadzony w brutalnym, science-fantasy świecie stworzonym przez Games Workshop.

Total War: WARHAMMER 40,000 – galaktyczna kampania na The Game Awards 2025

Premiera zwiastuna podczas The Game Awards przyciągnęła uwagę fanów dzięki występowi Davida Harboura (Stranger Things), który wcieli się w nieujawnioną postać. Film przedstawia monumentalne bitwy o przetrwanie Imperium w galaktyce targanej nieustającą wojną, podkreślając epickość nadchodzących starć.

Gracze poprowadzą kampanie czterema legendarnymi frakcjami: Kosmicznymi Marines, Astra Militarum, Orkami i Eldarami, zyskując pełną kontrolę nad ich strategiami, taktyką i unikatowymi umiejętnościami. Walki rozgrywać się będą w galaktycznej piaskownicy, gdzie można podbijać planety, zarządzać flotami i korzystać z apokaliptycznej broni w filmowych bitwach.

Twórcy zapowiadają też możliwość budowy własnej, spersonalizowanej armii – od heraldyki po magiczne uzbrojenie i taktykę. Total War: WARHAMMER 40,000 ma połączyć klasyczne elementy serii z nową, ogromną skalą, oferując graczom doświadczenie strategiczne na niespotykaną dotąd skalę.

Dyrektor gry, Attila Mohacsi, podkreśla: „WARHAMMER 40,000 to świat science-fantasy bez porównania, który idealnie łączy epickie bitwy i legendarne frakcje z DNA serii Total War. Współpraca z Games Workshop pozwoli nam stworzyć najlepsze doświadczenie strategiczne w historii uniwersum.”