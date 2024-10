Recenzja Metaphor: ReFantazio - pretendent do tytułu gry roku murowany!

Podobnie jest trochę z grami od Atlusa, bo o ile gry z serii Persona czy Shin Megami Tensei jako takiego zawsze lubiłem, to w zależności od klimatu również potrafiłem się potężnie odbić od Persony 5 idąc w myśl zasady: „grałem 20 godzin, nie wkręciłem się”. Dlatego też do Metaphor: ReFantazio podchodziłem zupełnie w ciemno. Jedyne, o czym wiedziałem był fakt, że za grą stoi Katsura Hashino, czyli głównodowodzący projektów związanych z wieloma grami Atlusa, który po odejściu z P-Studio założył Studio Zero jako trzecią ekipę w ramach japońskiego producenta.

I o ile nazwa gry „z twarzy jest podobna zupełnie do nikogo”, to może się okazać, iż zostanie z nami trochę dłużej podobnie jak poprzednie hity, które wyszły spod rąk ekipy Hashino. Do tego stopnia, że o Metaphor: ReFantazio możemy śmiało mówić w kontekście wyścigu o miano najlepszej gry 2024 roku.

Prolog – o co chodzi w Metaphor: ReFantazio?

Jak zwykle w przypadku zupełnie nowych marek bywa Metaphor: ReFantazio wymaga pewnego wprowadzenia i tak naprawdę pierwszych dobrych kilka godzin z tym tytułem to porządny koktajl przeróżnych informacji, które do momentu wyjaśnienia tak naprawdę o czym będzie główna linia fabularna gry, to właściwie można się mocno zakręcić. Może nawet i zniechęcić do tego, aby swoją przygodę z Metaphor: ReFantazio kontynuować.

Dlatego też żeby zbyt wiele nie spoilerować, to najważniejszymi tropami w przypadku fabuły są dwie rzeczy.

Pierwszą z nich jest fakt, że wszystko opiera się na zawodach związanych z wyborem nowego władcy Zjednoczonego Królestwa Euchronii – świata, które ma być czymś na kształt dzisiejszego świata, ale na zasadach średniowiecznego fantasy. Dodatkowo nasz główny bohater ma dość określone zadanie do wykonania i… tutaj urywamy opowiadanie fabuły. Głównie dlatego, że tak naprawdę idąc krok po kroku pewne fabularne twisty warto poznawać stopniowo. Natomiast drugim tropem jest fakt, iż wiele elementów świata przedstawionego w Metaphor: ReFantazio zbudowanych zostało w oparciu o „Utopię” Tomasza Morusa… a jak chwilę pogracie, to również znajdziecie kilka nawiązań do obrazu „Ogród rozkoszy ziemskich” Hieronima Boscha.

I tak naprawdę dopiero idąc powoli po tych dwóch tropach zacząłem rozumieć filozofię stojącą za zbudowanym przez Studio Zero światem, w którym pewne sprzeczności potrafią się konfrontować właśnie z ideami stojącymi za przemyśleniami Morusa. Być może właśnie dlatego mimo, iż powinno być tu wszystko idealnie poukładane wszystko na swoim miejscu, atmosfera jest tak przytłaczająca i przygnębiająca? Interpretację pozostawiam każdemu z osobna.

Nie mniej jednak udało się w Metaphor: ReFantazio stworzyć coś, co mimo pewnej dozy znajomych klimatów nadal zaskakuje dużym odświeżeniem formuły. Nie mówiąc już o tym, że wyjście spoza już bardzo mocno ogranych motywów szkolnych w Personie w stronę czegoś nowego (choć opartego na podobnych założeniach na pierwszy rzut oka) daje kilka plusów do pozytywnego odbioru całości. Jeśli dodamy do tego o wiele większy świat do eksploracji poza głównym miastem, to naszym oczom ukazuje dobrze przemyślane uniwersum.

Akt I – w głąb króliczej nory z Archetypami, czyli erpegowanie pełną mordką w Metaphor: ReFantazio

Jak już uda się odnaleźć w meandrach fabularnych Metaphor: ReFantazio, to przychodzi czas na odnalezienie się w kolejnej, nieco nowej rzeczywistości. Bo o ile rozgrywka sama w sobie odbywa się na bardzo podobnych zasadach co w innych jRPGach od Atlusa, tak tych elementów nowych lub innych w porównaniu z nimi jest sporo.

Zaczynając od tego, co dla wielu może być najtrudniejszą do zrozumienia, choć logiczną z punktu widzenia fabularnego gry, decyzją jest fakt, iż tym razem rozwijanie relacji nie jest związane ściśle z późniejszymi romansami. Tutaj bardziej można byłoby to nazwać czymś w rodzaju agitacji wyborczej oraz zbierania przychylności ludu, ale również w przypadku bohaterów powiązanych z archetypami mocy relacjami przyjacielskimi. To wcale nie oznacza, że historie związane z „maksowaniem bondów” nie są mniej emocjonalne – powiedziałbym nawet, że momentami potrafią chwycić za serce mocniej, bo wychodzą mocno poza już utarte przez poprzednie gry schematy. A z drugiej strony zupełnie nowe środowisko pozwala na nieco inne zaprezentowanie niektórych opowieści bazując na innych założeniach świata przedstawionego.

A jak już o Archetypach co nieco wspominałem, to bardzo dobrym pomysłem było stworzenie czegoś, co będzie zdecydowanie bliższe staroszkolnemu erpegowemu klimatowi w połączeniu z tym, co już znamy. Bo i właściwie Igo… znaczy się More jest podobną postacią w świecie Metaphor: ReFantazio co Igor, choć klimat jest w opozycji do tego, który można było zobaczyć w Personie. Akadameiea jest bowiem czymś w postaci bardziej zaawansowanego safe house – muzyka związana jest raczej z momentami triumfu niż melancholii, wiele mówi się tutaj o nauce samej w sobie, a i kot dodaje temu miejscu odrobiny ciepła.

Wracając jednak do samych Archetypów to każdy z bohaterów obok poziomów doświadczenia dla siebie również rozwija swój Archetyp otrzymując za kolejne poziomy dodatkowe umiejętności. Wraz z rozwijaniem znajomości otrzymujemy dostęp do kolejnych Archetypów. W zależności od postaci może się okazać, że będziemy musieli rozwinąć inny Archetyp po to, aby móc nauczyć naszego towarzysza czegoś nowego. Jeśli dodamy do tego możliwość dziedziczenia umiejętności oraz to, że aby to zrobić musimy mieć zasób zwany Maglą… można mieć wrażenie, że zabawy jest w tym dużo. Tym bardziej, że wcale nie musimy się ograniczać do Archetypu powiązanego z danym bohaterem. Nic bowiem nie stoi na przeszkodzie, aby Hulkenberg stała się pełnoprawną Magiczką czy Złodziejką. I właśnie te eksperymenty i głębia sprawiają, że zabawa w tworzenie odpowiednich kombinacji w ramach istniejących drużyny wciąga mimo dość ograniczonej puli bohaterów do wykorzystania.

Akt II – nie zawsze turowo, czyli szybki łomot i do domu!

Inną dobrą zmianą w ramach znanej formuły jest fakt, że z jednej strony Metaphor: ReFantazio nadal trzyma się dobrze znanego i lubianego systemu turowego w trakcie walk, ale wprowadza kilka zmian sprawiających, że całość jest o wiele przyjemniejsza i skraca znacząco czas związany z grą jako taką.