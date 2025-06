Metaphor: ReFantazio sukcesem dla twórców. Gra przekroczyła dwa miliony sprzedanych egzemplarzy

Metaphor: ReFantazio jest grą fantasy jRPG stworzoną przez studio Atlus, znane z serii Persona i Shin Megami Tensei. Gra ukazała się na platformach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC (Steam i Microsoft Store). Projekt został opracowany przez Studio Zero, zespół pod przewodnictwem Katsury Hashino, reżysera Persona 3, 4 i 5. Za oprawę wizualną odpowiada Shigenori Soejima, a za muzykę Shoji Meguro, co oznacza, że trio odpowiedzialne za sukces serii Persona powróciło z zupełnie nowym tytułem.

Już w dniu premiery gra osiągnęła milion sprzedanych kopii, a teraz sukces został podwojony, co świadczy o dużym zainteresowaniu i pozytywnym odbiorze wśród graczy na całym świecie. Dwa miliony sprzedanych egzemplarzy dla Metaphor: ReFantazio to zdecydowany sukces dla SEGI i Atlusa, który może pomóc łatwiej podjąć decyzję o kontynuacji . Produkcja zrobiła również dobre wrażenie na nas o czym możecie przekonać się czytając naszą recenzję.

Akcja Metaphor: ReFantazio toczy się w zupełnie nowym, autorskim świecie fantasy, jakim jest królestwo Euchronia, w którym śmierć monarchy prowadzi do wielkiego rytuału – Wyborów Królewskich. Każdy obywatel kraju może wziąć udział w tym rytuale, by zdobyć koronę i władzę. Gracz wciela się w Bezimiennego Bohatera, któremu towarzyszy tajemniczy wróżek Gallica. Ich celem jest uratowanie zaklętego księcia i odkrycie prawdy o świecie rządzonym przez lęk, kłamstwa i magiczne uprzedzenia. Motyw przezwyciężania strachu jest kluczowy dla fabuły, podobnie jak rozwój psychologiczny postaci.

Gra oferuje taktyczny system walki łączący elementy turowe i w czasie rzeczywistym – dynamiczne, ale z zachowaniem strategicznej głębi. Do tego mamy System Archetypów, czyli klas postaci, które bohater może zdobywać, odkrywając swoje wnętrze i pokonując własne słabości. Naturalną częścią gry jest także eksploracja miast, lochów, politycznych intryg i mistycznych rytuałów, a także charakterystyczna stylizacja wizualna, łącząca mroczny klimat fantasy z nowoczesną estetyką gier Persona. Jeśli dorzucimy do tego nieliniową narrację i wpływ decyzji gracza na dalsze losy świata, to faktycznie możemy mieć przepis na sukces.

Metaphor: ReFantazio to nie tylko duchowy spadkobierca Persony, ale również odważny krok Atlusa w nowym kierunku. Zamiast współczesnych realiów i licealistów, gracze otrzymali klasyczne fantasy z unikalną atmosferą i filozoficznym tłem. Sukces gry pokazuje, że publiczność spragniona jest jRPG-ów, które łączą dojrzałą narrację, głęboką symbolikę i innowacyjne systemy rozgrywki. Dzięki świetnej sprzedaży i entuzjastycznym recenzjom (zarówno od fanów, jak i krytyków), możemy być niemal pewni, że Metaphor stanie się nową, stałą marką Atlusa obok Persony i Shin Megami Tensei.