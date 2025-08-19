Zaloguj się lub Zarejestruj

Assassin’s Creed Shadows liderem sprzedaży. Nowa lista zaskakuje

Mikołaj Berlik
2025/08/19 11:00
0
0

Wielki tytuł Ubisoftu wyprzedził Monster Hunter Wilds i Mario Kart World.

2025 rok przyniósł wiele głośnych premier, ale to Assassin’s Creed Shadows okazało się największym sukcesem sprzedażowym w Europie wśród tegorocznych debiutów. Według raportu GSD, przytoczonego przez serwis The Game Business, gra Ubisoftu wyprzedziła takie produkcje jak Split Fiction, Monster Hunter Wilds, Kingdom Come: Deliverance 2 czy Mario Kart World.

Assassin’s Creed Shadows
Assassin’s Creed Shadows

Assassin’s Creed Shadows – numer jeden wśród premier 2025

Dane obejmujące sprzedaż do 28 lipca wskazują, że w Europie sprzedano już 71 milionów gier na PC i konsole, co oznacza spadek o 6% w porównaniu z analogicznym okresem w 2024 roku. Z tego aż 52 miliony stanowiły kopie cyfrowe, a 19,7 miliona – fizyczne wydania. Co ciekawe, choć ogólna liczba sprzedanych gier spadła, udział dystrybucji cyfrowej wzrósł do 74%.

GramTV przedstawia:

Assassin’s Creed Shadows uplasowało się na drugim miejscu ogólnej listy sprzedaży w Europie, tuż za EA Sports FC 25, które wciąż cieszy się ogromną popularnością mimo premiery w 2024 roku. W zestawieniu TOP 20 znalazły się również inne tegoroczne premiery, takie jak The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Elden Ring: Nightreign czy wspomniane Mario Kart World. Z kolei brak danych dotyczących Clair Obscur: Expedition 33 tłumaczony jest faktem, że wydawca Kepler Interactive nie udostępnił wyników sprzedaży.

Przypomnijmy, że Assassin’s Creed Shadows 20 marca. Tytuł dostępny jest na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.

Źródło:https://gamingbolt.com/assassins-creed-shadows-tops-best-selling-games-charts-in-europe-for-2025-releases

Tagi:

News
PC
Ubisoft
wyniki sprzedaży
PlayStation 5
Assassin's Creed
Xbox Series X
Xbox Series S
Assassin's Creed Shadows
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112