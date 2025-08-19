Assassin’s Creed Shadows liderem sprzedaży. Nowa lista zaskakuje

2025 rok przyniósł wiele głośnych premier, ale to Assassin’s Creed Shadows okazało się największym sukcesem sprzedażowym w Europie wśród tegorocznych debiutów. Według raportu GSD, przytoczonego przez serwis The Game Business, gra Ubisoftu wyprzedziła takie produkcje jak Split Fiction, Monster Hunter Wilds, Kingdom Come: Deliverance 2 czy Mario Kart World.

Assassin’s Creed Shadows – numer jeden wśród premier 2025

Dane obejmujące sprzedaż do 28 lipca wskazują, że w Europie sprzedano już 71 milionów gier na PC i konsole, co oznacza spadek o 6% w porównaniu z analogicznym okresem w 2024 roku. Z tego aż 52 miliony stanowiły kopie cyfrowe, a 19,7 miliona – fizyczne wydania. Co ciekawe, choć ogólna liczba sprzedanych gier spadła, udział dystrybucji cyfrowej wzrósł do 74%.