Metaphor: ReFantazio może otrzymać sequel. Reżyser zainteresowany rozwojem IP

Jakiś czas temu informowaliśmy, że twórca Metaphor: ReFantazio pracuje już nad kolejnym projektem. Fanów wspomnianego tytułu z pewnością ciekawi natomiast, czy tegoroczna produkcja firmy Atlus doczeka się w przyszłości kontynuacji. Na szczęście na pytanie dotyczące przyszłości marki postanowił odpowiedzieć sam Katsura Hashino.

Metaphor: ReFantazio może być początkiem nowej serii

Reżyser Metaphor: ReFantazio udzielił wywiadu redakcji Famitsu (dzięki Twisted Voxel), a jedno z pytań dotyczyło właśnie przyszłości wspomnianej marki. Odpowiedź japońskiego dewelopera z pewnością ucieszy wszystkich fanów wspomnianej produkcji. Okazuje się bowiem, że Hashino jest zainteresowany stworzeniem kontynuacji i nie tylko.



Reżyser chciałby bowiem, by w przyszłości Metaphor: ReFantazio przekształciło się w pełnoprawną serię. Deweloper zaznacza jednak, że obecnie Studio Zero nie ma żadnych konkretnych planów związanych z kontynuacją wspomnianej produkcji. Niewykluczone jednak, że sukces i ciepłe przyjęcie gry zachęcą deweloperów oraz firmę Atlus do rozwoju marki.



Na koniec warto przypomnieć, że Metaphor: ReFantazio zadebiutowało na rynku w październiku 2024 roku. Gra dostępna jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Metaphor: ReFantazio – pretendent do tytułu gry roku murowany!