To do niej będzie wzdychać nowy Nieśmiertelny. Była nie do poznania w Strażnikach Galaktyki

W filmie wystąpi m.in. Henry Cavill w roli Nieśmiertelnego. Do obsady dołącza nowa twarz.

Obsada remake’u kultowego Nieśmiertelnego wciąż się powiększa. Jak podaje The Hollywood Reporter, Karen Gillan, szerzej znana jako Nebula z serii Strażnicy Galaktyki, wcieli się w postać Heather MacLeod – śmiertelną żonę Connora MacLeoda, a tym samym miłość jego życia. Karen Gillan w nowym Nieśmiertelnym Przypomnijmy, że wcześniej informowaliśmy o innym kobiecym wątku w filmie. Tym razem najwyraźniej Karen Gillan przejmuje klasyczną rolę Beatie Edney z oryginału, natomiast Marisa Abela otrzymała zupełnie nowe zadanie – zagra postać nieobecną w pierwszej wersji filmu.

Jak wiemy, w nowym Nieśmiertelnym wystąpi Henry Cavill w roli Connora MacLeoda, a jego mentorem będzie Russell Crowe jako Juan Sanchez-Villalobos Ramirez. W obsadzie znalazł się też Dave Bautista w roli Kurgana. Twórcy zapowiadają, że film nie będzie wierną kopią klasyka z 1986 roku – mitologia świata zostanie mocniej rozbudowana, a pojawi się więcej nieśmiertelnych.

Scenariusz przygotował Michael Finch, a reżyserią zajmie się Chad Stahelski, w ostatnim czasie zajmujący się serią John Wick. Całość powstaje dla studia United Artists należącego do Amazonu. Oryginalny Nieśmiertalny opowiadał historię szkockiego wojownika, który po śmierci na polu bitwy odkrywa, że nie może normalnie umrzeć. Jest jednym z nieśmiertelnych, którzy mogą zostać zabici tylko przez innego nieśmiertelnego – a na końcu może przetrwać tylko jeden. Film miał aż cztery kontynuację, doczekał się też wersji serialowej.

Jakub Piwoński Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.





